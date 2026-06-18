Potrebujete denar za poslovanje? Z D-Doto do sredstev v manj kot 24 urah

- Ko morate plačati dobavitelje, material ali zaloge : če imate delo, pa vam manjka denarja za material, blago, surovine, zaloge ali dobavitelje, vam pomagamo zagotoviti sredstva, da lahko normalno poslujete naprej.

- Ko čakate plačila strank : delo je opravljeno, račun izdan, denarja pa še ni? Mi zapolnimo ta vmesni prostor, da lahko poravnate obveznosti in nadaljujete poslovanje brez zastojev.

- Ko potrebujete denar za plače, gorivo, najemnino ali tekoče stroške : tekoči stroški ne čakajo. Če potrebujete sredstva za redno poslovanje, vam pomagamo hitro urediti financiranje.

- Ko imate naročilo, pa nimate sredstev za izvedbo : stranka čaka, posel je dogovorjen, vi pa potrebujete sredstva za opremo, vozilo, stroje, material ali izvedbo? Pomagamo vam, da naročilo ne pade v vodo.