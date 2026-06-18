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Potrebujete denar za poslovanje? Z D-Doto do sredstev v manj kot 24 urah

Ljubljana, 18. 06. 2026 09.15 pred 7 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
pr članek

Imate naročila, delo in stranke, denar pa vseeno zamuja? Pri D-Doti pomagamo obrtnikom in podjetnikom, ki hitro potrebujejo dodatna sredstva za poslovanje, plačilo dobaviteljev, zaloge, opremo ali ureditev obstoječih finančnih obveznosti.

Kdaj se obrniti na nas?

- Ko morate plačati dobavitelje, material ali zaloge: če imate delo, pa vam manjka denarja za material, blago, surovine, zaloge ali dobavitelje, vam pomagamo zagotoviti sredstva, da lahko normalno poslujete naprej.

- Ko čakate plačila strank: delo je opravljeno, račun izdan, denarja pa še ni? Mi zapolnimo ta vmesni prostor, da lahko poravnate obveznosti in nadaljujete poslovanje brez zastojev.

- Ko potrebujete denar za plače, gorivo, najemnino ali tekoče stroške: tekoči stroški ne čakajo. Če potrebujete sredstva za redno poslovanje, vam pomagamo hitro urediti financiranje.

- Ko imate naročilo, pa nimate sredstev za izvedbo: stranka čaka, posel je dogovorjen, vi pa potrebujete sredstva za opremo, vozilo, stroje, material ali izvedbo? Pomagamo vam, da naročilo ne pade v vodo.

- Ko vas obstoječi krediti preveč bremenijo: če imate več obrokov, drage kredite ali visoke obresti, vam pomagamo pri poplačilu in prestrukturiranju obveznosti z možnostjo nižje obrestne mere.

Če se prepoznate v vsaj eni od teh situacij, izpolnite kratek obrazec na www.kreditzapodjetje.si ali pokličite 040 234 104.

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Financiranje je mogoče v višini od 15.000 € do 100.000 €, sredstva pa so lahko na vašem računu že v 3 urah od podpisa pogodbe.

Obrestna mera znaša med 2,5 % in 3,5 % mesečno, odvisno od primera, zavarovanja in presoje.

Za ureditev financiranja potrebujete nepremičnino, ki jo lahko uporabite kot zavarovanje.

Zakaj D-Dota?

Pri D-Doti delamo hitro, jasno in konkretno.

Vsak primer obravnavamo individualno, naša interna pravna služba pa poskrbi za celoten postopek izvedbe.

Imamo več kot 20 let izkušenj na področju financiranja, posredovanja in reševanja finančnih situacij. V tem času smo pomagali več kot 100 podjetnikom, ki so potrebovali hiter dostop do sredstev, ureditev obveznosti ali rešitev, ko banka ni reagirala dovolj hitro.

Vi poveste, koliko denarja potrebujete – mi preverimo najhitrejšo možno rešitev.

Hitro, jasno in brez nepotrebnega kompliciranja.

Ne čakajte, da vaš posel obstane

Če imate delo, naročila ali obveznosti, denarja pa premalo, je čas za hiter korak.

Pokličite 040 234 104 ali izpolnite kratek obrazec na www.kreditzapodjetje.si.

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