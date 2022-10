Potrošnike vse bolj zavirajo cenovni pritiski, zaupanje padlo na najnižjo raven

Rast bruto domačega proizvoda (BDP) evrskega območja v drugem četrtletju je bila v primerjavi s prvim še razmeroma ugodna, ob večjem povpraševanju po kontaktno intenzivnih storitvah ob sprostitvi epidemičnih omejitev je bila 0,8-odstotna. Razpoložljivi kazalniki zaupanja (PMI, ESI) pa kažejo na poslabšanje gospodarske aktivnosti v tretjem četrtletju. K temu, ob visokih cenah energentov, zmanjšani oskrbi s plinom oz. manjši porabi plina in motnjah v dobavnih verigah, med dejavnostmi še naprej največ prispevajo predelovalne dejavnosti, znižuje se tudi povpraševanje po storitvah, zaupanje med potrošniki pa je na najnižji izmerjeni ravni.

Gospodinjstva pri potrošnji zavirajo cenovni pritiski, večja racionalnost in previdnost.

Gospodarske napovedi se ob močnih inflacijskih pritiskih in zaostrovanju denarne politike poslabšujejo. Po septembrski napovedi OECD oz. oktobrski napovedi IMF naj bi se gospodarska rast v evrskem območju upočasnila s 3,1 odstotka letos na 0,3 odstotka (OECD) oz. 0,5 odstotka (IMF) v letu 2023. Ključno kratkoročno tveganje, povezano z napovedmi, je predvsem morebitno pomanjkanje plina v Evropi, kar bi še zvišalo inflacijo in zavrlo rast, so ocenili na Umarju.

Gospodinjstva vse bolj racionalna in previdna

Julija in avgusta so gospodinjstva v Sloveniji trošila podobno kot v drugem četrtletju. Njihovo potrošnjo sicer zavirajo cenovni pritiski, večja racionalnost in previdnost. Potrošnja je bila manjša kot lani poleti tudi zaradi visoke osnove segmentov.

Prihodek tržnih storitev se je zmanjšal, aktivnost v izvoznem delu gospodarstva in proizvodnja predelovalnih dejavnosti pa povečali

Realni prihodek v tržnih storitvah se je julija, po petmesečni rasti, zmanjšal. V večini trgovskih panog se je stagnacija realnega prihodka iz drugega četrtletja julija nadaljevala, po predhodnih podatkih tudi avgusta.

Gradbena aktivnost je bila po podatkih o vrednosti opravljenih gradbenih del julija višja kot lani. V primerjavi s preteklimi leti po aktivnosti izstopa gradnja stavb, visoka je bila tudi v gradnji inženirskih objektov. Stroškovni pritiski v gradbeništvu in tudi v drugih dejavnostih se nadaljujejo ter so velik vir negotovosti gibanj v prihodnosti, so ocenili na Umarju.

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je avgusta še povečala, a so se obeti za konec leta septembra nadalje poslabšali. Nižja kot pred letom ostaja proizvodnja motornih vozil, saj nanjo vplivajo motnje v dobavnih verigah in prestrukturiranje v smeri večje ponudbe okoljsko čistejših vozil, ter proizvodnja v tehnološko manj zahtevnih in večinoma energetsko bolj intenzivnih panogah.