Potrošniki prepuščeni na milost in nemilost naftnih trgovcev?

Da goriva na nekaterih črpalkah ni bilo niti v torek, kaže, da smo potrošniki res nemočni, meni Kutinova. "Zveza potrošnikov Slovenije je že ves čas opozarjala na to, da Slovenija z duopolom ponudnikov nima pogojev za resno konkurenco," je dejala in dodala, da so bile regulirane cene pred deregulacijo pravi pristop. "Žal mi je, da nas takrat niso poslušali."

Da bo morala država ukrepati in pogledati, kaj se je zares zgodilo v primeru izpada goriva ter točenja kljub obvestilom, da ga ni, dodaja. Po potrebi pa tudi sprejeti določene sankcije. "Treba preveriti tudi, kaj naftne družbe pravzaprav trenutno zahtevajo kot povračilo za škodo," meni sogovornica. Sankcije agencije za varnost konkurence so lahko zelo visoke, vendar ti postopki običajno trajajo dlje časa, je še dejala.

Želi si sicer videti dokaze, da je bila težava bencinskih servisov tudi zares le logistična: "Ampak glede na to, da se je to zgodilo po celi Sloveniji, je razlogov za dvom več kot dovolj."

Kako lahko potrošniki ukrepamo v primeru podražitve hrane?

Da so nasveti Zveze potrošnikov enaki že dlje časa, poudarja Kutinova. "Trgovske blagovne znamke so dobra izbira, saj dobimo zelo dober presek med kakovostjo in ceno v primerjavi z uveljavljenimi blagovnimi znamkami," pravi ter dodaja, da so pa tu tudi osnovna priporočila: nakupovanje z nakupovalnim listkom, kupovanje tistega, kar bomo tudi zares porabili, da izdelkov ne kupujemo le zato, ker je nekaj v akciji, ter da skušamo razumeti, kaj stroški pomenijo tudi na mesečni ali letni ravni. "Majhni zneski v evrih se namreč lahko na koncu zberejo v precej velike."