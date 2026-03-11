Povečanje naročil kurilnega olja, dobavni roki so daljši

"V začetku tedna smo klicali našega dobavitelja, da bi preverili aktualne cene kurilnega olja, ko nas je podjetje obvestilo, da dostave za zdaj ne bo, saj da imajo zaradi ukrepov prednost bencinski servisi. Ob tem so nas opozorili, da tudi naročil trenutno ne sprejemajo več, da pa bodo postopoma kurilno olje zagotovili tistim, ki so že predhodno oddali naročilo," nam je povedal eden od bralcev, ki pa ni edini, ki se te dni sooča z dobavo tega ali drugih goriv.

Kako je torej z zalogami na ravni Slovenije? Na ministrstvu za gospodarstvo so nam pojasnili, da so blagovne rezerve in skladišča polna, a da se ta sprostijo le v primeru dlje časa trajajočih kriznih razmer. Minister za energijo Bojan Kumer pa je že včeraj priznal, da je tudi sam seznanjen z nekaterimi takšnimi primeri.