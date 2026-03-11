Naslovnica
Gospodarstvo

Povečanje naročil kurilnega olja, dobavni roki so daljši

11. 03. 2026 11.16

Avtor:
M.P.
Kruilno olje

Se na ravni države pojavljajo težave pri zalogah kurilnega olja? Nekateri kupci namreč opozarjajo, da derivata trenutno ni mogoče kupiti, dobava pa da bi lahko trajala dlje časa. Na ministrstvu za gospodarstvo sicer mirijo, da so blagovne rezerve polne, na ministrstvu za energijo pa dodajajo, da gre za logistični zaplet in ne težave v dobavi. Na Petrolu pa pojasnjujejo, da se je število naročil kurilnega olja minuli teden občutno povečalo, zaradi česar so tudi dobavni roki lahko nekoliko daljši.

"V začetku tedna smo klicali našega dobavitelja, da bi preverili aktualne cene kurilnega olja, ko nas je podjetje obvestilo, da dostave za zdaj ne bo, saj da imajo zaradi ukrepov prednost bencinski servisi. Ob tem so nas opozorili, da tudi naročil trenutno ne sprejemajo več, da pa bodo postopoma kurilno olje zagotovili tistim, ki so že predhodno oddali naročilo," nam je povedal eden od bralcev, ki pa ni edini, ki se te dni sooča z dobavo tega ali drugih goriv.

Kako je torej z zalogami na ravni Slovenije? Na ministrstvu za gospodarstvo so nam pojasnili, da so blagovne rezerve in skladišča polna, a da se ta sprostijo le v primeru dlje časa trajajočih kriznih razmer. Minister za energijo Bojan Kumer pa je že včeraj priznal, da je tudi sam seznanjen z nekaterimi takšnimi primeri.

Preberi še Dirka pred podražitvijo, gneče na bencinskih črpalkah

"Vsekakor bomo raziskali, kaj se je dejansko zgodilo. Ključno pri tem je, da bo stranka čim prej dobila zahtevano količino goriva," je dodal.

Petrol: Imamo najnižje cene v regiji, povpraševanje se je povečalo

Na Petrolu so nam medtem povedali, da so maloprodajne cene v Sloveniji po zadnji odločitvi vlade o znižanju trošarin trenutno najnižje v regiji, kar vpliva tudi na dinamiko povpraševanja. "V prejšnjem tednu smo prejeli občutno povečano število naročil kurilnega olja, saj so nekateri kupci zaradi negotovosti glede gibanja cen naročila oddali vnaprej," so dejali.

Bencinska črpalka
Bencinska črpalka
FOTO: Luka Kotnik

Nekateri so po objavi novih cen že preklicali naročila, vendar pa je po besedah Petrola kljub temu naročil še vedno veliko, zato so lahko tudi dobavni roki nekoliko daljši kot običajno. Poudarili so tudi, da na slovenskem trgu trenutno ne beležijo motenj v dobavah kurilnega olja, temveč predvsem povečano povpraševanje in posledično večjo obremenitev logističnega sistema.

"Petrol ima dobavne vire zagotovljene, logistične in dobavne aktivnosti pa sproti prilagajamo razmeram na trgu. Pri organizaciji dobav naročila razporejamo glede na logistične zmožnosti in operativne prioritete, pri čemer imajo prednost uporabniki, za katere je oskrba z energentom ključna (npr. bolnišnice, domovi za starejše, vrtci, šole ipd.)," so dodali.

povpraševanje dobava kurilno olje

Volkswagen bo ukinil 50.000 delovnih mest

