Povečanje naročil kurilnega olja, dobavni roki so daljši

"V začetku tedna smo klicali našega dobavitelja, da bi preverili aktualne cene kurilnega olja, ko nas je podjetje obvestilo, da dostave za zdaj ne bo, saj da imajo zaradi ukrepov prednost bencinski servisi. Ob tem so nas opozorili, da tudi naročil trenutno ne sprejemajo več, da pa bodo postopoma kurilno olje zagotovili tistim, ki so že predhodno oddali naročilo," nam je povedal eden od bralcev, ki pa ni edini, ki se te dni sooča z dobavo tega ali drugih goriv.
Kako je torej z zalogami na ravni Slovenije? Na ministrstvu za gospodarstvo so nam pojasnili, da so blagovne rezerve in skladišča polna, a da se ta sprostijo le v primeru dlje časa trajajočih kriznih razmer. Minister za energijo Bojan Kumer pa je že včeraj priznal, da je tudi sam seznanjen z nekaterimi takšnimi primeri.
"Vsekakor bomo raziskali, kaj se je dejansko zgodilo. Ključno pri tem je, da bo stranka čim prej dobila zahtevano količino goriva," je dodal.
Petrol: Imamo najnižje cene v regiji, povpraševanje se je povečalo
Na Petrolu so nam medtem povedali, da so maloprodajne cene v Sloveniji po zadnji odločitvi vlade o znižanju trošarin trenutno najnižje v regiji, kar vpliva tudi na dinamiko povpraševanja. "V prejšnjem tednu smo prejeli občutno povečano število naročil kurilnega olja, saj so nekateri kupci zaradi negotovosti glede gibanja cen naročila oddali vnaprej," so dejali.
Nekateri so po objavi novih cen že preklicali naročila, vendar pa je po besedah Petrola kljub temu naročil še vedno veliko, zato so lahko tudi dobavni roki nekoliko daljši kot običajno. Poudarili so tudi, da na slovenskem trgu trenutno ne beležijo motenj v dobavah kurilnega olja, temveč predvsem povečano povpraševanje in posledično večjo obremenitev logističnega sistema.
"Petrol ima dobavne vire zagotovljene, logistične in dobavne aktivnosti pa sproti prilagajamo razmeram na trgu. Pri organizaciji dobav naročila razporejamo glede na logistične zmožnosti in operativne prioritete, pri čemer imajo prednost uporabniki, za katere je oskrba z energentom ključna (npr. bolnišnice, domovi za starejše, vrtci, šole ipd.)," so dodali.
