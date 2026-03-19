Občasno znižanje zalog: bencinski turizem in ekstremno točenje na zalogo

"Oskrba slovenskega trga z gorivi ostaja stabilna in dobavni viri so zagotovljeni," zagotavljajo na Petrolu. Na posameznih prodajnih mestih lahko zaradi izrazito povečanega povpraševanja občasno pride do začasnega znižanja zalog posameznega goriva, pojasnjujejo. Povečano povpraševanje je trenutno najbolj izrazito na obmejnih, tranzitnih in bolj obremenjenih lokacijah, tudi zaradi cenovnih razlik v primerjavi s sosednjimi državami. Gre predvsem za logistične izzive pri dostavi goriva do posameznih prodajnih mest, ne za pomanjkanje goriva kot takega, zagotavljajo. Razmere sproti stabilizirajo z dodatnimi dobavami in prilagajanjem logističnih aktivnosti, izpostavljajo.

Bencinski turizem in ekstremno točenje na zalogo

Na Mol Slovenija pa poudarjajo, da medtem, ko razmere na globalnem naftnem trgu ostajajo še naprej izjemno zahtevne in nepredvidljive, na stanje domačega trga močno vplivata povečan 'bencinski turizem', povečano točenje tranzitnega tovornega pometa in ekstremno točenje na zalogo. Zato so količinsko omejili točenje goriva. Za posamezne fizične osebe je omejitev postavljena na 30 litrov, za pravne osebe oziroma tovornjake pa na 200 litrov: "S tem nujnim in začasnim ukrepom omejitev količin točenja goriva želimo zagotoviti enakopravno obravnavo vseh strank, preprečiti pomanjkanje in tako zagotoviti zanesljivo varnost oskrbe." Kot dodajajo, izkušnje iz preteklih dveh tednov kažejo dvoje: ekstremno točenje na zalogo in 'bencinski turizem' na obmejnih in tranzitnih bencinskih servisih. Zaradi izrazito povečanega odjema so se od začetka marca soočali s težavami v logistiki, saj bencinskih servisov niso mogli oskrbovati iz skladišč tako hitro, kot je bilo gorivo iztočeno na servisih, izpostavljajo. "Zato je občasno na določenih servisih zmanjkovalo določenih vrst goriva. Ker povečan odjem še traja, so zaloge na bencinskih servisih še zmeraj nizke. S ciljem zagotoviti enakovredno in stabilno oskrbo celotnega slovenskega trga smo se ob napovedi vlade o predvidenih novih cenah, ki bodo veljale od torka od polnoči naprej, odločili, da omejimo količine, ki jih lahko fizične in pravne osebe točijo na naših servisih. "

Pomanjkanje zalog goriva na Petrolu FOTO: Bobo

Kot zatrjujejo, so omejitve določene na način, da omogočajo običajno delovanje družbe in ne terjajo posebnih prilagoditev navad njihovih strank, saj omejena količina predstavlja povprečje nakupov. "Z njimi želimo v prvi vrsti omejiti odliv goriva, ki je namenjeno oskrbi slovenskih državljanov, v sosednje države. Bencinski turizem, pa tudi točenje goriva na zalogo bi se sicer po našem mnenju samo še stopnjeval. S tem želimo zagotoviti nemoteno in zadostno oskrbo z gorivi na bencinskih servisih po vsej državi."

Obeta se povišanje cen

Pričakujemo določeno povišanje cen tako dizla kot kurilnega olja, je včeraj sporočil minister Bojan Kumer. Pri tem je dodal, da vlada aktivno ukrepa za zaščito prebivalcev pred cenovnimi skoki, zato bodo trošarine in okoljsko dajatev znižali na najnižjo raven.