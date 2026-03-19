Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Občasno znižanje zalog: bencinski turizem in ekstremno točenje na zalogo

Ljubljana , 19. 03. 2026 10.53

Avtor:
Anja Kralj
Pomanjkanje zalog goriva na Petrolu

Ponekod po državi na določenih bencinskih črpalkah občasno zmanjka zalog goriva. Na Petrolu zagotavljajo, da je oskrba slovenskega trga z gorivi stabilna, a zaradi povečanega povpraševanja občasno prihaja do znižanja zalog. Poudarjajo, da gre za logistične izzive pri dostavi, ne za pomanjkanje goriva. Na Mol Slovenija pa poudarjajo, da medtem, ko razmere na globalnem naftnem trgu ostajajo še naprej izjemno zahtevne in nepredvidljive, na stanje domačega trga močno vplivata povečan 'bencinski turizem', povečano točenje tranzitnega tovornega pometa in ekstremno točenje na zalogo.

"Oskrba slovenskega trga z gorivi ostaja stabilna in dobavni viri so zagotovljeni," zagotavljajo na Petrolu. Na posameznih prodajnih mestih lahko zaradi izrazito povečanega povpraševanja občasno pride do začasnega znižanja zalog posameznega goriva, pojasnjujejo.  

Povečano povpraševanje je trenutno najbolj izrazito na obmejnih, tranzitnih in bolj obremenjenih lokacijah, tudi zaradi cenovnih razlik v primerjavi s sosednjimi državami. Gre predvsem za logistične izzive pri dostavi goriva do posameznih prodajnih mest, ne za pomanjkanje goriva kot takega, zagotavljajo. 

Razmere sproti stabilizirajo z dodatnimi dobavami in prilagajanjem logističnih aktivnosti, izpostavljajo. 

Bencinski turizem in ekstremno točenje na zalogo

Na Mol Slovenija pa poudarjajo, da medtem, ko razmere na globalnem naftnem trgu ostajajo še naprej izjemno zahtevne in nepredvidljive, na stanje domačega trga močno vplivata povečan 'bencinski turizem', povečano točenje tranzitnega tovornega pometa in ekstremno točenje na zalogo. Zato so količinsko omejili točenje goriva. Za posamezne fizične osebe je omejitev postavljena na 30 litrov, za pravne osebe oziroma tovornjake pa na 200 litrov: "S tem nujnim in začasnim ukrepom omejitev količin točenja goriva želimo zagotoviti enakopravno obravnavo vseh strank, preprečiti pomanjkanje in tako zagotoviti zanesljivo varnost oskrbe."

Kot dodajajo, izkušnje iz preteklih dveh tednov kažejo dvoje: ekstremno točenje na zalogo in 'bencinski turizem' na obmejnih in tranzitnih bencinskih servisih. Zaradi izrazito povečanega odjema so se od začetka marca soočali s težavami v logistiki, saj bencinskih servisov niso mogli oskrbovati iz skladišč tako hitro, kot je bilo gorivo iztočeno na servisih, izpostavljajo. "Zato je občasno na določenih servisih zmanjkovalo določenih vrst goriva. Ker povečan odjem še traja, so zaloge na bencinskih servisih še zmeraj nizke. S ciljem zagotoviti enakovredno in stabilno oskrbo celotnega slovenskega trga smo se ob napovedi vlade o predvidenih novih cenah, ki bodo veljale od torka od polnoči naprej, odločili, da omejimo količine, ki jih lahko fizične in pravne osebe točijo na naših servisih. " 

FOTO: Bobo

Kot zatrjujejo, so omejitve določene na način, da omogočajo običajno delovanje družbe in ne terjajo posebnih prilagoditev navad njihovih strank, saj omejena količina predstavlja povprečje nakupov. "Z njimi želimo v prvi vrsti omejiti odliv goriva, ki je namenjeno oskrbi slovenskih državljanov, v sosednje države. Bencinski turizem, pa tudi točenje goriva na zalogo bi se sicer po našem mnenju samo še stopnjeval. S tem želimo zagotoviti nemoteno in zadostno oskrbo z gorivi na bencinskih servisih po vsej državi."

Obeta se povišanje cen

Pričakujemo določeno povišanje cen tako dizla kot kurilnega olja, je včeraj sporočil minister Bojan Kumer. Pri tem je dodal, da vlada aktivno ukrepa za zaščito prebivalcev pred cenovnimi skoki, zato bodo trošarine in okoljsko dajatev znižali na najnižjo raven. 

Kljub neugodnim razmeram na svetovnih trgih bo podražitev tako bistveno nižja, kot bi bila brez ukrepov, zatrjujejo. Potrošniki tako lahko pričakujejo dvig cene 12 centov na liter dizla in kurilnega olja, pri bencinu pa nekoliko manj, je napovedal. Liter dizla bi tako lahko od torka stal 1,648 evra. Pri tem je Kumer dodal, da ni razloga za paniko, saj bodo posegi države maksimalni, da zagotovijo čim nižji dvig cen za potrošnike.

gorivo pomanjkanje petrol Petrol MOL omejitev točenja logistika

Nevaren fokus vojne na energetski infrastrukturi: kam bodo poletele cene?

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watcherman
19. 03. 2026 11.57
Panika in neumnost za zaloge goriva v kanistre.Lp
Odgovori
0 0
Coki12
19. 03. 2026 11.56
Petrol vozi gorivo v Italijo !!!! Tolko o tem.....
Odgovori
0 0
Žmavc
19. 03. 2026 11.53
Še ena Golobova laž.
Odgovori
+1
1 0
myomy
19. 03. 2026 11.53
Janša bo ukinil TV naročnino in znižal cene goriv. Če verjameš ...
Odgovori
0 0
myomy
19. 03. 2026 11.52
Del krize so tudi ljudje, ki radi paničarijo.
Odgovori
+2
2 0
zibertmi
19. 03. 2026 11.41
logistični problemi,zakaj pa je dostava kurilnega olja za ogrevanje več kot dva meseca,prej nisi več kot teden dni čakal na dostavo nikoli.pa se ogrevamo na kurilca že blizu 40 let,v teh časih je bilo mnogokaj,od vojin do visokih cen za l.višjih kot so trenutno
Odgovori
+0
2 2
borjac
19. 03. 2026 11.41
"Občasno znižanje zalog: logistični izzivi, ne pomanjkanje goriva" , tole sra..nje ni NE ENO NE DRUGO , to je enostavno zafrkavanje Slovenskih kupcev , Petrol je ZAVRNIL pomoč Države Slovenije , KRIV JE PETROL in nihče drug , zakaj ?? zaradi raznih preigravanj z ogromnim kapitalom Petrola , ŠLI BODO NA HRVAŠKO ??? če bodo na hrvaškem zaprli gorivo , bo prišel klic od vodstva U..... in kurilno olje bo teklo , Petrol samo žre Slovenski denar , nobenega Slovenskega športa ne sponzorirajo , ko bodo ali če bodo na Hrvaškem po Petrol zagvišno sponzoriral minimalno dve Hrvaški reprezentanci , "lopovi kapitalisti " pa bodo seveda imeli vsak po še kakšnih 5 milijonov več v žepu , ZA VSE PROBLEME Z GORIVOM V SLOVENIJI SO ODGOVORNI NA PETROLU IN MADŽARI NA SVOJIH PUMPAH!!! TO JE DEJSTVO.
Odgovori
-1
1 2
Brabus
19. 03. 2026 11.38
Če bi to zvišal JJ, bi gorela Ljubljana.Spomnite se kovida. Če bi bil takrat Golob, bi enako zaprl državo, tako pa ...
Odgovori
+5
8 3
zibertmi
19. 03. 2026 11.44
ko so bili na petrolu ob dobiček,južna je bil od dividende za svoje premoženje v petrolu,je petrol tožil to vlado za izpad ,janša ni bil nič kriv kot ni nikoli,tudi njegov zujf leta 2012,ki je zamrznil usklajevanje pokojnin,je bi protiustaven so leta 2013 dorekli ustavni sodniki,nam je do danes kdo povrnil tistih 8.5% usklajevanj,je kdo odgovarjal za to
Odgovori
+0
2 2
Brabus
19. 03. 2026 11.55
Govora je o gorivu in njegova zamejitev.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
19. 03. 2026 11.31
Pred nami je ogromna energetska in ekonomska kriza,ki sta jo povzročila Izrael in ZDA.
Odgovori
+11
13 2
Bučman
19. 03. 2026 11.32
Edini ,ki ni povzročil krize je gospod Maljevac.
Odgovori
+1
5 4
borjac
19. 03. 2026 11.42
To je DEJSTVO , to resnico pa lahko ignorirajo samo tisti z kvadratnimi glavami.
Odgovori
+1
1 0
Primula1
19. 03. 2026 11.30
To so tako prozorne finte, da jim ne nasedajo več niti otroci.
Odgovori
+2
3 1
klop12
19. 03. 2026 11.30
upam, da s tem utišajo prdule po Ljubljani. To že v vsaki ulici prdi nek predelan golfić
Odgovori
-1
1 2
Zalchi
19. 03. 2026 11.29
Dokler lahko jemo svinjino in govorimo Slovensko, bo še kr šlo. Glede na migracije, ki jih politika dovoljuje zadnjih 10 let, pa tud to ne bo dolgo
Odgovori
+1
4 3
Gutenberg
19. 03. 2026 11.28
V torek po drastični podražitvi bo goriva dovolj in tudi pred tremi tedni naročen kurilc bodo takij pripeljali.
Odgovori
+2
3 1
Sl0venc
19. 03. 2026 11.20
Amerika je napadla Iran, Iran je pa morda po ameriških ukazih zaprl Rdeče morje in Perzijski zaliv, da se je zato podražila nafta. Prav to hoče qurcheva Amerika. Tudi vojna v Ukrajini gre po ameriškem scenariju, Putin in Zelenski delata po ameriških ukazih.
Odgovori
+2
4 2
Rde?a pesa in hren
19. 03. 2026 11.19
Logistične izzive?
Odgovori
+1
2 1
Spijuniro Golubiro
19. 03. 2026 11.12
Brigggga me
Odgovori
0 0
bibaleze
