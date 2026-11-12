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Gospodarstvo

Sporno sedemmilijonsko posojilo: Borzen naznanil sum kaznivega dejanja

Ljubljana, 12. 11. 2026 10.56 pred 59 minutami 3 min branja 54

Avtor:
M.P. STA
Borzen

Pregled okoliščin 7,1 milijona evrov vrednega posojila, ki ga je državni Borzen odobril zasebnemu podjetju 3M Finance, je pokazal, da so že pred sklenitvijo posla obstajala opozorila o tveganjih in ustreznosti zavarovanj. Kljub pomislekom je bila pogodba sklenjena, podjetje pa Borzenu še vedno dolguje približno štiri milijone evrov. Zaradi spornega posojila je družba ma NPU in državno tožilstvo vložila naznanilo suma kaznivih dejanj.

Direktor Borzena Peter Žmak, ki je vodenje državne družbe prevzel 1. julija letos, je na novinarski konferenci predstavil ugotovitve pregleda okoliščin večmilijonskega financiranja zasebnega podjetja 3M Finance, povezanega s poslovnežem Matevžem Marcem.

V ospredju je posel, v okviru katerega je Borzen decembra 2023 podjetju odobril pet milijonov evrov posojila, junija 2024 pa še dodatnih 2,1 milijona evrov. Skupno je bilo tako odobrenih 7,1 milijona evrov, velik del denarja pa ni bil vrnjen v dogovorjenih rokih.

Žmak je pojasnil, da se je po prevzemu funkcije seznanil z okoliščinami posla in o njih obvestil nadzorni svet, ki je podal usmeritve za izvedbo revizije in nadaljnje ukrepanje. "Nismo izhajali iz vnaprejšnjih zaključkov o odgovornosti," je poudaril.

Na tveganja opozarjali že pred sklenitvijo posla

Pregled je po njegovih besedah pokazal, da so že pred odobritvijo financiranja obstajala opozorila glede tveganosti posla in ustreznosti predvidenih zavarovanj. Kljub temu je bila prvotna pogodba sklenjena, pozneje pa je Borzen podjetju odobril še dodatna sredstva. "Kaj se je spremenilo in na kakšni podlagi so bili prvotno izraženi pomisleki internih služb odpravljeni?" se ob tem sprašuje Žmak.

Pojasnil je, da so med revizijo v pregledu dokumentacije zaznali več vprašanj, zatorej da ni šlo le za eno poslovno odločitev, temveč za zaporedje tovrstnih odločitev, ki so skozi daljše časovno obdobje privedle do odobritve posojila. "Pri tem so nastale finančne posledice," je dejal.

Na podlagi tega so danes na Nacionalni preiskovalni urad in državno tožilstvo vložili naznanilo suma kaznivih dejanj. S tem vse nadaljnje aktivnosti prepuščajo organom pregona, je dejal Žmak, ki o imenih ni želel govoriti. "Nočemo se postavljati v vlogo sodišča niti policije," je dejal.

Borzen
Borzen
FOTO: POP TV

Posel je bil sklenjen v času, ko je Borzen vodila Mojca Kert, nadzornemu svetu družbe pa je predsedovala Mojca Veljković. Financiranje je dobilo soglasje tako poslovodstva kot nadzornega sveta.

Žmak morebitne odgovornosti posameznikov ni želel vnaprej opredeljevati. Poudaril je, da je naloga družbe zaščititi njene interese in pristojnim preiskovalnim organom omogočiti ugotavljanje okoliščin posla.

Od sedmih milijonov ostajajo nepoplačani štirje

Borzen je zaradi neporavnanih obveznosti sprožil postopke izterjave in unovčevanja zavarovanj. Trenutna finančna izpostavljenost družbe znaša približno štiri milijone evrov, je povedal Žmak ter ob tem poudaril, da odprtega dolga še ni mogoče enačiti s končno ugotovljeno škodo. Ta bo namreč odvisna predvsem od uspešnosti postopkov izterjave. "Uporabili bomo vsa pravna sredstva za poplačilo tega dolga," je zagotovil.

Posebej problematično pa se mu zdi, da pri financiranju ni šlo za prosta sredstva družbe, temveč za namenska sredstva centra: "To še posebej boli. Gre za namenska sredstva, ki jih zberemo vse državljanke in državljani in so namenjena izboljšanju skupne prihodnosti, zdaj pa so bila namenjena drugače," je opozoril.

Gre namreč za javna sredstva, ki se zbirajo tudi s prispevki, ki jih državljani plačujejo ob nakupu goriva in na položnicah za električno energijo.

Kljub nastalim težavam sicer po njegovih zagotovilih ni bojazni, da zaradi spornega posla ne bi bile izplačane predvidene subvencije. Je pa opozoril, da bi lahko štiri milijone, ki jih je Borzen posodil, v prihodnje namenili za druge namene.

Napoveduje strožje notranje kontrole

Žmak je pojasnil, da bo Borzen v celoti sodeloval s pristojnimi institucijami, nadaljeval preverjanje notranjih postopkov ter okrepil nadzorne mehanizme in varovalke pri sklepanju podobnih poslov. "Kjer bodo ugotovljene nepravilnosti, bom zahteval ustrezne spremembe," je napovedal.

Kot je še poudaril, bodo javnost o nadaljnjih korakih obveščali transparentno, vendar brez razkrivanja informacij, ki bi lahko vplivale na postopke pristojnih organov. Prav tako ne želi vnaprej sklepati o odgovornosti posameznikov.

"Mi pa bomo poskrbeli, da se takšnih poslov ne bo dalo več sklepati, saj bomo okrepili notranje kontrole," je zagotovil.

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borzen posojilo peter žmak

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KOMENTARJI54

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lokson
12. 11. 2026 14.19
Necenzurirani kekec, bi v primeru da bi šlo za tki. desne, do sedaj našel povezave v 15 kolenu z nekom, kateri njemu ni všeč. A je res težko zapisati, da je to maslo Svobode in člana SD.
Odgovori
0 0
igy02
12. 11. 2026 14.14
Dobrih 7 mio evrov posojila za vidnega člana @strankaSD iz Borzena vsekakor ni šlo mimo oz. brez vednosti ali dane zelene luči Roberta Goloba. Mojca Kert je namreč Goloba spraševala tudi za bistveno manjše zneske. - Matevž Marc je bil prej zaposlen pri Janezu Škrabcu na podjetju Riko, poleg tega ima Marc tudi močan vpliv na uredniško politiko nekaterih medijev.
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+5
5 0
igy02
12. 11. 2026 14.14
Matevž Marc je vidni član SD. Seveda so tu v članku "pozabili" napisati.
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+1
1 0
ptuj.si
12. 11. 2026 14.16
Bivša direktorica pa je iz Svobode.
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+1
1 0
dule100
12. 11. 2026 14.12
Gospodarski genij Han!😂
Odgovori
+3
4 1
zulj001
12. 11. 2026 14.10
Ključna zadeva je v udeležbi na parlamentarni volitvah in referendumih , udeležba mora biti vsaj 80% plus ,da bomo obrnili "ladjo" v pravo smer...
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+3
3 0
zulj001
12. 11. 2026 14.07
Dragi Slovenci upam ,da vam bo kmalu jasno ,zakaj so se na LEVI kot levi borili proti parlamentarni komisiji (politični policiji) po levičarsko. Sicer je pa tako ,če ljudje še ne bodo prišli k pameti ,potem nismo vredni svoje države ,potem je prav ,da smo večni hlapci levi politiki...
Odgovori
+11
12 1
Andres
12. 11. 2026 14.07
Prispevki in donacije za nevladne organizacije ne smejo biti iz tujine, posojila za stranko SDS do pa lahko? Da jih ni sram.
Odgovori
-7
2 9
ptuj.si
12. 11. 2026 14.12
Malo si zašel.... kot vsi levičarji.
Odgovori
+2
4 2
Morgoth
12. 11. 2026 14.13
Prispevek je nepovraten in je zato lahko podkupnina, posojilo pa moraš vrniti in to z obrestmi. Razumeš? O Bog, kakšni imajo pri nas volilno pravico...
Odgovori
+3
3 0
igy02
12. 11. 2026 14.07
Izgleda, da bo še veselo v naslednjih dneh. Štrukelj se bo pa ukvarjal s tem, da ne bi znižali DDV na hrano.
Odgovori
+4
6 2
marhi
12. 11. 2026 14.14
In kdo ti garantira da ljudje ne bomo manj plačali, trgovcem bo pa ostala razlika
Odgovori
0 0
racman
12. 11. 2026 14.06
Prišel je čas, da se vrata zaporov na široko odprejo za vse.
Odgovori
+4
4 0
majsterinegasrat
12. 11. 2026 14.06
Idealna država levičarjev ? 99.9 % ljudi na minimalcu, leva politična elita miljarderji.
Odgovori
+2
3 1
Jajajaj
12. 11. 2026 14.04
zanimivo da ko gre za levega, ni nikjer omenjeno... ce bi slo za desnega bi ze pisalo da je povezna s katero stranko
Odgovori
+7
8 1
Teleport
12. 11. 2026 14.11
Za take packarije so neposredno krivi osrednji mediji, kot je ta in rtv
Odgovori
+3
3 0
Castrum
12. 11. 2026 14.03
Vsak teden so pdkrivajo nove in nove "rabote" tistega najboljšega managerja na svetu. Od Romunije, do Slovenije in vse vmes
Odgovori
+4
4 0
Teleport
12. 11. 2026 14.01
Golobizem v vsem svojem sijaju. Koliko je še tega
Odgovori
+2
5 3
sioxxos
12. 11. 2026 14.01
Levičarji so pod Golobmo oropali Slovenijo. Zaprite že enkrat tega kriminalca in lažnivca. Svoboda svoje volilce nagovarja, da naj glasujejo proti nižjim davkom, sami pa kradejo kot srake njihov davkoplačevalski denar. Volilci levičarskih strank - norca se delajo iz vas in vas pumpajo z Janša, Janša, Janša - vi pa potem kot ovce ponavljate, kar vam sipajo v glavo. Zbudite se že enkrat. Levičarska kaviar mafija je parazit slovenskega naroda.
Odgovori
-1
2 3
janezdollar
12. 11. 2026 13.55
Je že v Janševem žepu… 🤮
Odgovori
-11
3 14
lsica
12. 11. 2026 13.59
Odobreno leta 2023
Odgovori
+7
8 1
Castrum
12. 11. 2026 14.04
Eh, janezdollar, če si plačan razumem, če si toliko okužen potem pa svetujem pregled...
Odgovori
+4
4 0
ptuj.si
12. 11. 2026 14.08
janezdollar, daj saj kdaj preberi članek in ne samo pisati po nareku.
Odgovori
+2
2 0
dule100
12. 11. 2026 14.10
Je hudo vem! Boli ko strela! Pa še bolj bo!😂
Odgovori
+1
1 0
Uroš
12. 11. 2026 13.51
milijoni tu milijoni tam, minpa pol zamaške zbiramo
Odgovori
+13
13 0
kakorkoliže
12. 11. 2026 13.50
Mešetarji z elektriko se kopajo v denarju na naš račun.
Odgovori
+10
12 2
lokson
12. 11. 2026 13.49
In za podobne primere, je koalicija hotela uvesti preiskave, ampak ste levajzarji s pomočjo medijev, nevladnikov in plačanih "strokovnjakov"uspeli naplahtati ljudi, da gre za politično policijo. Blagor ubogim na umu. Glede na vse, je razumljivo, da se levi establišment na vse pretege trudi preprečiti podobne preiskave. Tudi za ceno pogreba Slovenije.
Odgovori
+5
14 9
iziizi
12. 11. 2026 13.48
Hahaha svobodno naprej
Odgovori
+9
11 2
biggbrader
12. 11. 2026 13.48
V senci jih štejejo !
Odgovori
+11
11 0
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