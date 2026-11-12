Sporno sedemmilijonsko posojilo: Borzen naznanil sum kaznivega dejanja

Direktor Borzena Peter Žmak, ki je vodenje državne družbe prevzel 1. julija letos, je na novinarski konferenci predstavil ugotovitve pregleda okoliščin večmilijonskega financiranja zasebnega podjetja 3M Finance, povezanega s poslovnežem Matevžem Marcem. V ospredju je posel, v okviru katerega je Borzen decembra 2023 podjetju odobril pet milijonov evrov posojila, junija 2024 pa še dodatnih 2,1 milijona evrov. Skupno je bilo tako odobrenih 7,1 milijona evrov, velik del denarja pa ni bil vrnjen v dogovorjenih rokih. Žmak je pojasnil, da se je po prevzemu funkcije seznanil z okoliščinami posla in o njih obvestil nadzorni svet, ki je podal usmeritve za izvedbo revizije in nadaljnje ukrepanje. "Nismo izhajali iz vnaprejšnjih zaključkov o odgovornosti," je poudaril.

Na tveganja opozarjali že pred sklenitvijo posla

Pregled je po njegovih besedah pokazal, da so že pred odobritvijo financiranja obstajala opozorila glede tveganosti posla in ustreznosti predvidenih zavarovanj. Kljub temu je bila prvotna pogodba sklenjena, pozneje pa je Borzen podjetju odobril še dodatna sredstva. "Kaj se je spremenilo in na kakšni podlagi so bili prvotno izraženi pomisleki internih služb odpravljeni?" se ob tem sprašuje Žmak. Pojasnil je, da so med revizijo v pregledu dokumentacije zaznali več vprašanj, zatorej da ni šlo le za eno poslovno odločitev, temveč za zaporedje tovrstnih odločitev, ki so skozi daljše časovno obdobje privedle do odobritve posojila. "Pri tem so nastale finančne posledice," je dejal. Na podlagi tega so danes na Nacionalni preiskovalni urad in državno tožilstvo vložili naznanilo suma kaznivih dejanj. S tem vse nadaljnje aktivnosti prepuščajo organom pregona, je dejal Žmak, ki o imenih ni želel govoriti. "Nočemo se postavljati v vlogo sodišča niti policije," je dejal.

Borzen FOTO: POP TV

Posel je bil sklenjen v času, ko je Borzen vodila Mojca Kert, nadzornemu svetu družbe pa je predsedovala Mojca Veljković. Financiranje je dobilo soglasje tako poslovodstva kot nadzornega sveta. Žmak morebitne odgovornosti posameznikov ni želel vnaprej opredeljevati. Poudaril je, da je naloga družbe zaščititi njene interese in pristojnim preiskovalnim organom omogočiti ugotavljanje okoliščin posla.

Od sedmih milijonov ostajajo nepoplačani štirje

Borzen je zaradi neporavnanih obveznosti sprožil postopke izterjave in unovčevanja zavarovanj. Trenutna finančna izpostavljenost družbe znaša približno štiri milijone evrov, je povedal Žmak ter ob tem poudaril, da odprtega dolga še ni mogoče enačiti s končno ugotovljeno škodo. Ta bo namreč odvisna predvsem od uspešnosti postopkov izterjave. "Uporabili bomo vsa pravna sredstva za poplačilo tega dolga," je zagotovil. Posebej problematično pa se mu zdi, da pri financiranju ni šlo za prosta sredstva družbe, temveč za namenska sredstva centra: "To še posebej boli. Gre za namenska sredstva, ki jih zberemo vse državljanke in državljani in so namenjena izboljšanju skupne prihodnosti, zdaj pa so bila namenjena drugače," je opozoril. Gre namreč za javna sredstva, ki se zbirajo tudi s prispevki, ki jih državljani plačujejo ob nakupu goriva in na položnicah za električno energijo. Kljub nastalim težavam sicer po njegovih zagotovilih ni bojazni, da zaradi spornega posla ne bi bile izplačane predvidene subvencije. Je pa opozoril, da bi lahko štiri milijone, ki jih je Borzen posodil, v prihodnje namenili za druge namene.

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