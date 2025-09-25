Povprečna bruto plača v javnem sektorju lani znašala 2586 evrov

Vlada RS se je seznanila z Analizo plač v javnem sektorju za leto 2024 in mnenji reprezentativnih sindikatov javnega sektorja ter jih posredovala Državnemu zboru.
Kot so sporočili z Ministrstva za javno upravo, iz analize izhaja, da so na povečanje mase bruto plač v letu 2024 pomembno vplivali predvsem naslednji dejavniki:
- višje osnovne plače zaradi uskladitve vrednosti plačnih razredov za 3,36 odstotka s 1. junijem leta 2024;
- višja izplačila dodatkov in delovne uspešnosti zaradi višje vrednosti plačnih razredov, v primerih, ko se ti obračunavajo kot odstotek od osnovne plače. Za enak odstotek, kot so bile povišane vrednosti plačnih razredov, so se povišali dodatki, ki so določeni v nominalnih vrednostih;
- višje plače za sodnike rednih sodišč, državne tožilce in državno odvetniške funkcionarje na podlagi dopolnilne odločbe Ustavnega sodišča;
- napredovanja javnih uslužbencev in pravosodnih funkcionarjev v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv;
- povečano število zaposlenih (število zaposlenih oseb za 1,2 odstotka, število zaposlenih po urah za 1,5 odstotka).
Povprečno mesečno število zaposlenih oseb je bilo lani 193.821 (191.475 v letu 2023) in se je povečalo za 1,2 odstotka. Povprečno mesečno število zaposlenih po plačanih urah je bilo v letu 189.098 (186.269 v letu 2023) in se je povečalo za 1,5 odstotka.
Povprečna plača na nivoju celotnega javnega sektorja za leto 2024 znaša 2586 evrov in se je glede na leto 2023 povečala za 4 odstotke (za leto 2023 je ta znašala 2487 evrov).
Masa izplačil za dodatke za leto 2024 je znašala 480,9 milijona evra (471,2 milijona evra za leto 2023), kar je za 2,1 odstotka več kot za leto 2023.
Največji delež v skupni masi dodatkov predstavlja dodatek za delovno dobo, in sicer 51,6 odstotka (248 milijonov evrov). Med ostalimi dodatki največji delež v skupni masi predstavljajo dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, to je 25,3 odstotka (121,9 milijona evra).
Sredstva za delovno uspešnost medtem predstavljajo 5,3 odstotka mase bruto plač za leto 2024. V primerjavi z letom prej so se izplačila za delovno uspešnost (vse vrste) v celotnem javnem sektorju za leto 2024 povišala za 9,9 odstotka oziroma za 28,5 milijona evrov in so znašala 315,4 milijona evrov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.