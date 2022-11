Povprečna bruto plača za september realno nižja za 0,2 odstotka

Najvišjo povprečno bruto plačo za september so prejeli zaposleni v osrednjeslovenski statistični regiji. Tam je znašala 2191,12 evra, s čimer je bila za 10,3 odstotka višja od slovenskega povprečja. Najnižjo povprečno bruto plačo pa so imeli zaposleni v primorsko-notranjski statistični regiji, in sicer 1745,59 evra, kar je 12,1 odstotka pod slovenskim povprečjem.

V primerjavi s plačo za avgust se je povprečna bruto plača za september najbolj zvišala v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, in sicer predvsem zaradi višjih izrednih izplačil (+9,3 odstotka). Po drugi strani se je najbolj znižala v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih, pri čemer so jo navzdol potisnila predvsem nižja izredna izplačila (–3,9 odstotka).

Statistični urad je postregel še z letno primerjavo, ki kaže, da se je bruto plača za september v bruto znesku nominalno zvišala za 6,1 odstotka, v neto znesku pa za 7,0 odstotka. Realno se je medtem znižala za 3,5 oz. 2,7 odstotka.