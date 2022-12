Povprečna mesečna plača na četrtletni ravni realno nižja za 2,6 odstotka

V primerjavi z drugim letošnjim četrtletjem se je plača v tretjem četrtletju nominalno najbolj zvišala v dejavnosti izobraževanja (za 2,3 odstotka), najbolj znižala pa v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (za 4,5 odstotka).

Realno se je bruto plača znižala v vseh dejavnostih, najmanj v dejavnosti izobraževanja (za 0,9 odstotka), najbolj pa v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (za 7,5 odstotka).

Najvišjo povprečno mesečno bruto plačo so v tretjem četrtletju prejeli zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, in sicer 1601,05 evra.