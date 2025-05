Povprečna plača marca za 2,7 odstotka višja kot februarja

Tudi na ravni prvega četrtletja so statistiki zaznali rast povprečne plače. Povprečna mesečna bruto plača za prve tri mesece letošnjega leta je bila nominalno 7,1 odstotka, realno pa 5,1 odstotka višja od plače za enako lansko obdobje, so sporočili.

V povprečju so najvišjo bruto plačo prejeli zaposleni v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, namreč 3503,75 evra. Sledile so informacijske in komunikacijske dejavnosti, kjer je povprečna bruto plača marca znašala 3435,70 evra.

Na drugi strani je bila povprečna bruto plača najnižja v gostinstvu, to je 1794,81 evra.