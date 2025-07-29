Povprečna plača pri registriranih fizičnih osebah za maj višja

Bruto plača se je maja v primerjavi z majem lani v povprečju zvišala nominalno za pet odstotkov, realno pa za 3,1 odstotka.
V povprečju je bila najvišja plača za maj izplačana zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu, in sicer bruto 2054,21 evra oz. neto 1343,55 evra. Sledila je plača zaposlenim v rudarstvu.
Najnižjo so ponovno prejeli zaposleni v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih, in sicer bruto 1241,42 evra oz. neto 839,01 evra.
V primerjavi z aprilom so najvišjo rast povprečne bruto plače zaznali v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, in sicer 3,1-odstotno.
