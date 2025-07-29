Svetli način
Povprečna plača pri registriranih fizičnih osebah za maj višja

Ljubljana, 29. 07. 2025 11.00 | Posodobljeno pred 12 dnevi

STA
Povprečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah je za maj znašala 1567,25 evra, povprečna neto plača pa 1042,16 evra. Obe sta bili od plače za april nominalno in realno višji za 0,6 odstotka, je sporočil statistični urad.

Bruto plača se je maja v primerjavi z majem lani v povprečju zvišala nominalno za pet odstotkov, realno pa za 3,1 odstotka.

V povprečju je bila najvišja plača za maj izplačana zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu, in sicer bruto 2054,21 evra oz. neto 1343,55 evra. Sledila je plača zaposlenim v rudarstvu.

FOTO: Adobe Stock

Najnižjo so ponovno prejeli zaposleni v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih, in sicer bruto 1241,42 evra oz. neto 839,01 evra.

V primerjavi z aprilom so najvišjo rast povprečne bruto plače zaznali v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, in sicer 3,1-odstotno.

