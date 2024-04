Neto dohodek na prebivalca 12.343 evrov, najvišji v Kranjski Gori

Povprečni neto dohodek na prebivalca v občini Kranjska Gora je predlani znašal 15.171 evrov in je bil od slovenskega povprečja višji za 23 odstotkov. V občini Kuzma je medtem znašal 8313 evrov in je bil za 33 odstotkov nižji od slovenskega povprečja.

Najvišje povprečne neto dohodke na prebivalca so imele ob občini Kranjska Gora še občine Trzin, Log - Dragomer, Ankaran, Škofljica, Šmarješke Toplice, Ljubljana, Bled, Mežica in Novo mesto. Najnižje pa so imele poleg občine Kuzma občine Rogašovci, Grad, Hodoš, Apače, Solčava, Gornji Petrovci, Razkrižje, Osilnica in Cankova.

V primerjavi z 2021 neto dohodek višji v vseh regijah

Nominalna rast povprečnega bruto (9,0 odstotka) in neto (10,2 odstotka) dohodka na prebivalca je bila najvišja od leta 2015. Realna rast prvega je bila komaj opazna (0,2 odstotka), drugega pa malenkost višja (1,2 odstotka), je med tednom sporočil državni statistični urad.

Na ravni statističnih regij je bil leta 2022 povprečni neto dohodek na prebivalca najnižji v pomurski, najvišji pa v osrednjeslovenski statistični regiji. Višji od slovenskega povprečja je bil, enako kot leto prej, v treh regijah: osrednjeslovenski in gorenjski statistični regiji ter jugovzhodni Sloveniji.

V primerjavi z letom 2021 se je povprečni neto dohodek na prebivalca zvišal v vseh statističnih regijah - najmanj v gorenjski (za devet odstotkov), najbolj pa v osrednjeslovenski (za 11 odstotkov), kjer je bil s 13.302 evri najvišji v Sloveniji in osem odstotkov višji od povprečja. Najnižji je bil v pomurski, kjer je dosegel 10.823 evrov in je bil za 12 odstotkov nižji od slovenskega povprečja.