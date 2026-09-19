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Gospodarstvo

Povsod beljakovine in 'veliki otroci': Ozempic odnesel 55 milijard

New York, 19. 09. 2026 18.28 pred 1 uro 5 min branja 15

Avtor:
N.Š.
Debelost

Manj hrane, manj alkohola, manj prigrizkov, manjše porcije – in manjše konfekcijske številke. Hitra rast uporabe zdravil iz skupine GLP-1, kot so Ozempic, Wegovy in Zepbound, v ZDA že spreminja precej več kot telesno težo milijonov ljudi. Spreminja tudi njihove nakupovalne vozičke in navade v restavracijah, posledice pa čutijo proizvajalci hrane, gostinci in trgovci z oblačili. Analitiki banke J. P. Morgan ocenjujejo, da bi lahko širjenje zdravljenja do leta 2030 živilski industriji in industriji pijač odneslo do 55 milijard dolarjev prihodkov. Podjetja se že prilagajajo: na police prihajajo izdelki z več beljakovinami in vlakninami, restavracije ponujajo manjše porcije, nekateri odrasli pa preprosto naročajo otroške menije.

Dan Sherry je eden od primerov, kako lahko zdravila iz skupine GLP-1 spremenijo ne le težo, ampak skoraj vsakodnevne potrošniške navade.

58-letnemu zdravstvenemu delavcu iz Michigana so spomladi 2024 predpisali Ozempic. Takrat je tehtal okoli 95 kilogramov in jemal zdravila za zniževanje krvnega tlaka. Danes tehta približno 73 kilogramov, krvni tlak ima urejen, vsak dan kolesari, obseg njegovega pasu pa se je zmanjšal za približno 15 centimetrov.

Spremenilo pa se je tudi tisto, kar kupuje in poje.

V restavracije hodi redkeje. Ko gre, poje približno polovico obroka in popije manj alkohola. V trgovini kupuje več mesa in beljakovinskih napitkov, čips pa je postal redka pregreha.

"Za živila verjetno porabim od 10 do 15 odstotkov manj," pravi. Največji novi strošek? Nova oblačila.

Poslovni model desetletij: prepričati ljudi, naj pojedo več

Prav tu nastaja velik problem za prehransko industrijo. Desetletja je pomemben del njene rasti temeljil na prodaji večjih količin. Družinska pakiranja piškotov, velike vreče čipsa, ogromni kozarci gaziranih pijač, povečani meniji hitre prehrane in akcije, pri katerih je potrošnik za podobno ceno dobil več.

Zdravila GLP-1 to logiko postavljajo na glavo. Zdravila med drugim upočasnjujejo praznjenje želodca in vplivajo na apetit, zato uporabniki praviloma zaužijejo manj kalorij. Ob zdravljenju jim zdravstveni strokovnjaki pogosto priporočajo dovolj beljakovin za ohranjanje mišične mase ter vlaknin, med drugim zaradi prebavnih težav, ki se lahko pojavijo kot neželeni učinek zdravljenja.

Rezultat ni samo manj hrane, ampak tudi drugačna hrana. Uporabniki se po podatkih, ki jih povzema New York Times, odmikajo od kruha in testenin ter pogosteje posegajo po mesu in zelenjavi. Prodaja alkohola, čipsa, sladoleda in gaziranih pijač je med uporabniki GLP-1 že upadla.

Nezdrava hrana
Nezdrava hrana
FOTO: Thinkstock

Milijoni uporabnikov, milijarde manj za hrano

Sprememba postaja dovolj velika, da jo industrija težko ignorira. Po podatkih, ki jih navaja New York Times, zdravila GLP-1 uporablja približno 11 odstotkov odraslih Američanov. Zanimanje je še večje in trg bi lahko dodatno povečal prihod različic zdravil v obliki tablet.

J. P. Morgan ocenjuje, da bi lahko zaradi širjenja uporabe zdravil prihodki industrije hrane in pijač do leta 2030 upadli za kar 55 milijard dolarjev, kar je približno 47 milijard evrov.

Za podjetja je zato vprašanje precej preprosto: kaj prodajati ljudem, ki želijo pojesti manj? Odgovor je vse pogosteje – več beljakovin in vlaknin v manjši količini.

Beljakovine v skoraj vsem

Ameriške trgovske police se hitro spreminjajo. Na trg prihajajo zamrznjeni vaflji, jogurti, piškoti in čips z več beljakovinami ali vlakninami. Obstajajo beljakovinski Doritosi, različica Kraftovih makaronov s sirom z več beljakovinami in celo beljakovinski Pop-Tartsi.

Starbucks omogoča dodatek hladne mlečne pene z beljakovinami, PepsiCo je predstavil različico SunChips z več vlakninami, Kellogg pa močneje oglašuje kosmiče z visoko vsebnostjo vlaknin.

Campbell's: manj prodaje, nove juhe

Campbell's je julija predstavil linijo juh z veliko beljakovinami, potem ko so njihove raziskave pokazale, da nekateri uporabniki GLP-1 zaradi neželenih učinkov iščejo lažje, pomirjujoče obroke. Vsaka pločevinka vsebuje 20 gramov beljakovin, ki so jih povečali z mesom, fižolom in zelenjavo.

Za podjetje je iskanje novih kupcev pomembno: prodaja mu je v četrtletju do 2. avgusta v primerjavi z letom prej upadla za osem odstotkov, delnice pa so v letu dni izgubile 37 odstotkov vrednosti.

Nestle je šel še dlje. Že leta 2024 je predstavil Vital Pursuit, linijo zamrznjenih jedi, ki jo trži kot primerno za uporabnike GLP-1. Med najbolje prodajanimi izdelki so zamrznjene pice s 33 grami beljakovin in 17 grami vlaknin. Toda zgodil se je zanimiv preobrat. "Izdelek smo oblikovali za uporabnike GLP-1," je povedal predsednik Nestlejevega ameriškega oddelka zamrznjene hrane Federico Sarzi Braga. Toda samo 20 odstotkov prodaje dejansko ustvarijo uporabniki GLP-1.

Industrija je tako odkrila, da izdelki, razviti zaradi nove generacije zdravil za hujšanje, nagovarjajo precej širšo skupino ljudi, ki preprosto iščejo več beljakovin, vlaknin ali manjše obroke.

Debelost
Debelost
FOTO: Shutterstock

Odrasli naročajo otroške menije

Spremembe so vse bolj vidne tudi v restavracijah. Direktor ameriške verige Cava Brett Schulman je avgusta vlagateljem povedal, da zaradi uporabe GLP-1 opažajo rast števila – kot se je izrazil – "velikih otrok", ki naročajo otroške obroke.

Olive Garden je letos uvedel meni "Lighter Portions" z manjšimi in cenejšimi različicami svojih jedi. Chipotle pa je pripravil jedilnik z veliko beljakovinami in posamezne sklede označil kot primerne za uporabnike GLP-1.

Raziskava PwC je pokazala, da gospodinjstva, v katerih vsaj en član uporablja zdravila za hujšanje, porabijo manj v restavracijah s picami, piščancem in hamburgerji. Več kot tretjina vprašanih uporabnikov si želi manjših porcij.

Vsi pa se še niso prilagodili. Izvršni direktor McDonald'sa Chris Kempczinski je avgusta povedal, da družba za zdaj še ne zaznava večjega vpliva GLP-1 na poslovanje – razen tega, da več odraslih naroča Happy Meal. Priznava pa, da se bo moral jedilnik spreminjati, če bo uporabnikov zdravil vedno več.

Manj za hrano, več za nova oblačila

Spremembe so že vidne tudi pri konfekcijskih številkah. Spletna stilistična storitev Stitch Fix poroča, da je v zadnjih dveh letih upadlo povpraševanje po ženskih hlačah v ameriških velikostih od 12 do 24, povečalo pa se je povpraševanje po velikostih od 0 do 10. Kupci iščejo tudi bolj oprijete kroje.

Na drugi strani je ameriška trgovska veriga Destination XL, specializirana za oblačila večjih velikosti za moške, v zadnjem četrtletju zabeležila 3,5-odstotni padec prodaje.

Podjetje odkrito priznava, da je pomemben delež njegovih strank na zdravilih GLP-1 in da ta "prispevajo k strukturnim spremembam povpraševanja" v segmentu večjih konfekcijskih številk. Zato v ponudbo uvaja manjše velikosti.

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KOMENTARJI15

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Alergičen na levake
19. 09. 2026 19.50
Največja grožnja industriji zdravil in hrane je zdrav človek ... Tega si ne morejo dovoliti in bodo s pomočjo zdravnikov naredili vse, da nas vzdržujejo bolne .... Če ima po kakšnem naključju ozempic premalo stranskih učinkov, bodo to pomanjkljivost kmalu odpravili, brez skrbi ...
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+1
1 0
macolagobec
19. 09. 2026 19.25
Jah, manj se gibljemo, nismo izpostavljeni mrazu tako kot včasih, rabimo manj mastne hrane, manj kolorične hrane, količinsko itak manj, zato pa gledati na to, da imamo vsega kar je dobrega za telo, kar lahko dobimo s prehranskimi dopolnili in vlakninami, da ne prebavnih težav. To je to, tudi jaz sem šel na to in ker sem starejši se mi je to takoj zelo poznalo. Spet sem skoraj mlad.
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-1
0 1
PONS
19. 09. 2026 19.50
No še en ki je skoraj zajca ujel 😁
Odgovori
0 0
Kameleon Kiddo
19. 09. 2026 19.22
Kapitalizem človeka ne obravnava enako, ker ne šteje, koliko potrebuješ, ampak koliko lahko plačaš: milijonar lahko za zdravje, hrano in stanovanje kupi skoraj vse, človek z minimalno plačo pa lahko še pri osnovnih potrebah izbira med tem, kaj bo plačal in česa ne bo – in sistem temu pravi »svobodna izbira«. To je pravzaprav lepo vidno pri Ozempicu: ko ljudje začnejo potrebovati manj hrane, kapital ne reče »odlično, ljudje potrebujejo manj, ampak »kaj jim lahko prodamo namesto tega? Po domace brez da bomo ene nagnili neo šlo.
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+1
2 1
kladivo
19. 09. 2026 19.08
Ko sem prebral mi je kar slabo kaj americani jejo... Pri nas je se nekak normalno jest normalno hrano do kdaj pa ?
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+4
6 2
huperz
19. 09. 2026 19.04
Folk ima že tako sprane možgane, da morejo slediti trendom če ne nisi IN. Kam gre ta svet? postal je en velik laboratorij, ljudje pa so kot bele miši. Prehrambena industrija bo vedno nekaj obrnila in/ali se prilagodila na tak način, da kuje dobičke še naprej. Glede farmacije pa ne bom, da me ne brišejo.
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+7
8 1
Jožajoža
19. 09. 2026 18.47
Weww
Odgovori
0 0
janez653
19. 09. 2026 18.44
najprej so hotelo porediti ljudi, da bodo služili milijarde s farmacijo. Sedaj imajo zdravilo za bolezen, ki so jo izumili sami za svoj profit. Mafija
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+9
9 0
Berbelund
19. 09. 2026 18.54
izumili so za sladkorno bolezen !da vpliva na telesno težo je pa stranski učinek in to zdaj debeluhi izkoriščajo !
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+1
2 1
dark Cat
19. 09. 2026 18.40
Ce so debeli ni prav..cr so suhi ni prav..... A ko pa hinavsko znizujejo tezo izdelkov in jo prodajajo za enako ceno ali pa se drazje ....so pa tiho. Banda !!
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+10
10 0
dark Cat
19. 09. 2026 18.42
v tusu je sou donat iz 2,19 ....na 2,49. 👍👌
Odgovori
+5
5 0
Berbelund
19. 09. 2026 18.52
če so debeli je prav ker je tako potrošnja hrane večja in pa farmacija slavi zaradi enormnih dobičkov!
Odgovori
+0
1 1
Berbelund
19. 09. 2026 18.56
tudi tovarne oblačil rabijo več blaga in tako cela veriga
Odgovori
-1
0 1
spam1
19. 09. 2026 19.28
Saj to je normalno? Če se ti plača zniža, boš glasen; če se ti zviša, boš pa tiho.
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0 0
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