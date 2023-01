Poziv upravičencem do pomoči zaradi visokih cen energentov

Iz javne agencije Spirit Slovenija ter ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so sporočili še, da se bodo tisti upravičenci, ki tega do konca januarja ne bodo storili, odrekli drugemu delu pomoči, saj na podlagi zgolj ocenjenih vrednosti za zadnje lansko trimesečje do nje niso upravičeni.

Spirit in ministrstvo sta spomnila, da morajo upravičenci do 15. januarja na poseben elektronski naslov Spirita (energenti@spiritslovenia.si) sporočiti tudi, če so naknadno ugotovili, da jim je bila odobrena oz. izplačana previsoka pomoč glede na dejansko nastale stroške ali da niso izpolnjevali pogojev za njeno pridobitev.