Pozivi k odpravi omejitev pri kreditiranju

"Glede na presežene učinke ukrepa na posojilno aktivnost prebivalstva ter na negativni vpliv na domače povpraševanje in gospodarsko rast ter posledično na izpad davčnih prihodkov in finančni položaj bančnega sektorja pozivamo k sprostitvi ukrepa vsaj v delu, ki se nanaša na dodatno uveljavljene omejitve razmerja med letnim stroškom servisiranja celotnega dolga in letnim dohodkom prebivalcev, ter k prehodu na predhodni regulatorni okvir, ki ne onemogoča ali močno omejuje dostopa do virov financiranja tako velikemu delu državljanov,"so v skupnem pozivu zapisali Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) in Združenje bank Slovenije (ZBS).

Od uvedbe ukrepa novembra lani je minilo 10 mesecev in gibanja kažejo, da so bili učinki ukrepa večji od predvidenih, so izpostavili. Takoj je po njihovi oceni prišlo do drastičnega znižanja kreditiranja prebivalstva, in sicer stanovanjskega, še bolj pa potrošniškega. Prav znižanje potrošniškega kreditiranja je bil namen uvedbe ukrepa Banke Slovenije, ki je ocenila, da so rasti nesorazmerne z drugimi makroekonomskimi kazalci in da so te občutno previsoke.