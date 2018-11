Prag knjige naročil dosežen, v petek znana končna cena delnic

Potem ko so do 7. novembra interes za nakup delnic NLB lahko oddali mali vlagatelji, se je rok za to iztekel tudi institucionalnim vlagateljem. Njim je namenjena večina deleža, ki ga prodaja država. Odločitev o tem, kakšna bo končna cena delnice, pa bo SDH sporočil v petek.

Država mora letos prodati vsaj 50 odstotkov in delnico največje banke v državi, preostanek pa do konca prihodnjega leta.

Potem ko so od 29. oktobra do 7. novembra interes za nakup delnic NLB lahko oddali mali vlagatelji, se je danes ob 15. uri iztekel tudi rok za institucionalne vlagatelje. Država, ki prodaja najmanj 50 odstotkov plus eno delnico in največ 75 odstotkov minus eno delnico po metodi IPO (javna ponudba delnic), bo večino deleža ponudila prav njim (90 odstotkov deleža). Tega bo sicer določila v odvisnosti od količine vpisov v tranši, namenjeni tem vlagateljem in malim vlagateljem. Končna cena za delnico bo nekje med 51,50 in 66 evrov.

Na interes in na končno cena za delnico vplivajo razmere na trenutno zelo negotovem trgu. Neuradno je slišati, da interes med slovenskimi institucionalnimi vlagatelji obstaja, so pa ti regulatorno omejeni, koliko delnic ene same družbe lahko kupijo. Interes bi lahko izkazali tudi institucionalni vlagatelji iz regije, npr. hrvaški pokojninski skladi. Slovenski državni holding (SDH) bo odločitev o tem, koliko delnic bo država prodala in po kakšni ceni, sprejel še danes, javnosti pa jo bo obelodanil predvidoma jutri dopoldne.

SDH bo jutri sporočil končno ceno delnice za NLB. FOTO: POP TV

Pred končno odločitvijo so se sicer pojavljale različne špekulacije, katerih skupni imenovalec je, da se bo SDH najverjetneje odločil prodati nekaj manjši delež banke in tako dosegel višjo ceno za delnico, so poročali novinarski kolegi v današnji oddaji 24UR.

V zadnjih dneh pa je računsko sodišče dobilo prosto pot do drobovja Banke Slovenije, na podlagi česar bodo lahko dokončno preučili, kako je država leta 2013 reševala slovenske banke z NLB na čelu in za to porabila skoraj 5 milijard proračunskih sredstev, so poročali v oddaji 24UR.