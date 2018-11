Praznik brezglavega potrošništva: od prometnega kolapsa do prerivanj

Črni petek je zmeraj na prvi petek, ki sledi ameriškemu Dnevu zahvalnosti. Trgovine takrat začasno – za 24 ur – spustijo cene oziroma kupcem ponudijo večje popuste. Zasnovali so ga trgovci na drobno, da bi ljudi spodbudili k nakupovanju oziroma večjemu zapravljanju še pred božičem. Praznik je v ZDA zaživel 'na polno', kupci pa v želji po najboljši kupčiji tudi po več ur čakajo pred trgovinami. Praznik si je pot v Evropo utrl pred dobrimi desetimi leti in tudi trgovci pri nas so se začeli zavedati, da je to skorajda idealen način, kako kupce prepričati v to, da zapravijo več denarja naenkrat.

Delavci v logističnem centru Amazona v Španiji stavkajo

Medtem pa delavci v največjem logističnem centru ameriškega spletnega trgovca Amazon v Španiji danes stavkajo. Za stavko so se odločili zaposleni v skladišču San Fernando de Henares nedaleč od Madrida. Že več mesecev zahtevajo višje plače in boljše pogoje dela in so letos že nekajkrat stavkali.

Koliko delavcev je prekinilo delo v centru, ki pripravlja pakete za stranke v Španiji in drugih evropskih državah, sindikat CCOO ni povedal. Je pa predstavnica sindikata Ana Berceruelo povedala, da gre za popolno zaustavitev dela: "Tovornjaki ne prihajajo, niti ne odhajajo."

Amazon je sicer zatrdil, da je večina delavcev na dopoldanski izmeni delala in pripravljala pakete.

Logistični center, ki so ga odprli leta 2012, zaposluje okoli 2000 ljudi. Spor z delavci se je po besedah Berceruelove začel, ker je ameriško podjetje spremenilo pogoje dela tako, da zdaj zaposleni niso plačani za bolniške odsotnosti in dopuste.

Amazon na drugi strani zagotavlja, da imajo zaposleni "konkurenčne plače, celoten paket dodatkov in inovativen program urjenja".

Stavke naj bi potekale danes in v soboto, pa štiri dni v decembru in dva dni v januarju. Sindikati so z izbranimi dnevi ciljali na obdobja, ko so Amazonovi centri tradicionalno še posebej obremenjeni.