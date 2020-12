Prazniki turizmu ne bodo veliko pomagali. Na Obali že zaključili sezono

Turistični sektor pozdravlja podaljšanje turističnih bonov za eno leto. A jasno je, da decembra ne bodo odpirali ničesar. Na Obali so pod letošnjim letom tako že potegnili črto. Lanske številke so bile rekordne, letos pa bodo zaradi dveh zaprtij vsaj za tretjino slabše. Skrbi jih tudi prihodnje leto, saj da bo sezona do aprila bolj ali manj mrtva. V Kranjski Gori se glavna turistična sezona šele začenja, a tudi tiste rezervacije, ki so jih imeli, gosti iz strahu, da se ukrepi ne bodo sproščali, množično odpovedujejo.

