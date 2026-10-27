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Gospodarstvo

Precej cenejši bencin in malenkost dražji dizel

Ljubljana, 27. 10. 2026 06.21 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Poln rezervoar goriva

Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 7,5 centa na 1,627 evra, cena litra dizla pa se je zvišala za 1,2 centa na 1,935 evra. Za toliko se je podražil tudi liter kurilnega olja, ki po novem stane 1,558 evra.

Cene bodo veljale do vključno 2. novembra.

Vlada v ponedeljek v že večkrat znižane trošarine ni posegala, je pa v modelski ceni upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent. Obenem za obe pogonski gorivi in kurilno olje začasno, do 15. decembra, velja oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevka za povečanje energetske učinkovitosti.

Brez tega bi bilo po ocenah ministrstva za infrastrukturo in energetiko za liter 95-oktanskega bencina treba odšteti okoli 1,826 evra, za liter dizla okoli 2,150 evra, za liter kurilnega olja pa okoli 1,773 evra.

Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci oblikujejo prosto.

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24ur.com Cene pogonskih goriv višje
24ur.com Cene pogonskih goriv višje
24ur.com Bencin dražji, dizel cenejši
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24ur.com Bencin cenejši, dizel malenkost dražji
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