Precej cenejši bencin in malenkost dražji dizel

Cene bodo veljale do vključno 2. novembra.

Vlada v ponedeljek v že večkrat znižane trošarine ni posegala, je pa v modelski ceni upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent. Obenem za obe pogonski gorivi in kurilno olje začasno, do 15. decembra, velja oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevka za povečanje energetske učinkovitosti.

Brez tega bi bilo po ocenah ministrstva za infrastrukturo in energetiko za liter 95-oktanskega bencina treba odšteti okoli 1,826 evra, za liter dizla okoli 2,150 evra, za liter kurilnega olja pa okoli 1,773 evra.

Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci oblikujejo prosto.