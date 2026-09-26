Pred kurilno sezono: kako je z dobavami plina in kakšne bodo cene?

Glede cen so v Geoplinu povedali, da razmere na energetskih trgih ostajajo negotove. " Ali in kdaj se bodo gibanja veleprodajnih cen prenesla v cene za končne odjemalce, je odvisno od nabavne strategije posameznega dobavitelja in njegovih pogodbenih pogojev. Konkretnega časa ali obsega morebitnih sprememb cen zato v tem trenutku ni mogoče zanesljivo napovedati, " so navedli.

"Geoplin nabavo načrtuje vnaprej in ima dobavni portfelj oblikovan tako, da lahko izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti tudi v prihajajoči kurilni sezoni, " so povedali v družbi. Njihov portfelj temelji na razpršenih virih in dobavnih poteh, pomemben del predstavlja pogodba z alžirskim Sonatrachom, dopolnjujejo pa jo z drugimi pogodbenimi in tržnimi nakupi, so dodali.

V Geoplinu, ki je glede dobave gospodinjstvom drugi največji, upoštevaje tudi poslovni odjem pa s skoraj 40 odstotki trga največji dobavitelj v državi, zagotavljajo, da je oskrba slovenskega trga z zemeljskim plinom trenutno stabilna.

V Energetiki Ljubljana, ki je bila lani z okoli 30-odstotnim tržnim deležem največji dobavitelj plina gospodinjskim odjemalcem, so povedali, da glede zanesljivosti dobav trenutno ni nobenih težav.

Večji del količin plina za gospodinjske odjemalce za prihajajočo ogrevalno sezono imajo že zakupljen in zanje za zdaj tudi ne načrtujejo sprememb cen. Pri segmentu poslovnih odjemalcev pa se veleprodajne cene bolj neposredno prenašajo na končne odjemalce, zato tisti poslovni odjemalci, ki niso pravočasno zakupili količin, že lahko občutijo povišanje, pravijo v Energetiki Ljubljana.

V Gen-I imajo ustrezne količine zemeljskega plina za oskrbo svojih odjemalcev tudi v preostanku prihajajoče kurilne sezone zagotovljene. "Količine plina zagotavljamo pravočasno in načrtno, saj pri nabavi sledimo dolgoročni strategiji ter aktivno upravljamo nabavna tveganja. Tako zmanjšujemo izpostavljenost kratkoročnim cenovnim nihanjem in morebitnim motnjam v dobavi ter svojim odjemalcem zagotavljamo zanesljivo oskrbo," so povedali v trgovcu. Dodali so, da hkrati nenehno spremljajo razmere na evropskem plinskem trgu, gibanje povpraševanja, stanje skladišč in geopolitična tveganja ter po potrebi prilagajajo svoje aktivnosti.

Kljub nekoliko nižji napolnjenosti skladišč - skladišča v Avstriji, ki so za slovenski trg najpomembnejša, so po navedbah Gen-I trenutno napolnjena nekaj manj kot 70-odstotno, kar je približno 10 odstotnih točk manj kot v enakem obdobju lani; podobno je na ravni EU, kjer je bila napolnjenost 22. septembra okoli 70-odstotna - v družbi trenutno ne pričakujejo motenj pri dobavi v prihodnjih mesecih.

"Ob tem ostajajo prisotna tveganja, povezana z geopolitičnimi razmerami, razpoložljivostjo utekočinjenega zemeljskega plina (LNG), stanjem evropskih skladišč in vremenom, ki vplivajo na tržne razmere," so poudarili.

O kakršnih koli spremembah cen za odjemalce je trenutno še prezgodaj govoriti, saj bodo te odvisne predvsem od gibanja cen plina ter razmer na trgih v bližajočem se obdobju, pravijo v Gen-I in dodajajo, da bodo o vseh pomembnih novostih odjemalce in javnost pravočasno obvestili.

V družbah ECE in Energija Plus iz skupine HSE so povedali, da so potrebne količine plina za svoje odjemalce za prihajajočo kurilno sezono že zagotovili. "Plin kupujemo na organiziranih evropskih veleprodajnih trgih in pri uveljavljenih trgovcih, v Slovenijo pa prihaja po povezovalnih plinovodih iz Avstrije in Italije. Nismo vezani na en sam vir ali eno samo pot, zato težav z zanesljivostjo dobave zemeljskega plina v prihodnjih mesecih ne pričakujemo. Trenutno ne načrtujemo dviga cen tega energenta," so navedli.

V Petrolu so povedali, da nenehno spremljajo gibanja cen na veleprodajnih energetskih trgih in pripravljajo nabavno strategijo za prihodnje obdobje. "Cenovno okolje za dobavo zemeljskega plina v letu 2027 je zaradi aktualnih geopolitičnih pretresov manj ugodno, zato vseh vplivov na končne maloprodajne cene še ni mogoče dokončno oceniti," so pojasnili.

O morebitnih spremembah cenikov bodo odjemalce pravočasno obvestili, ko bodo sprejete dokončne poslovne odločitve, v tem trenutku pa spremembe cenikov oz. datumov njihove morebitne uveljavitve še ne morejo napovedati, so dejali.

Glede dobave v Petrolu pravijo, da se pri upravljanju oskrbnih verig opirajo na razpršene nabavne vire, dolgoročna partnerstva in aktivno upravljanje dobavnih poti.

Dobavitelje plina prihodnji teden čaka sestanek z ministrom za infrastrukturo in energetiko Jernejem Vrtovcem. Kot je minister napovedal v torek, mu bodo dobavitelji predstavili pričakovanja glede oskrbe in cen v kurilni sezoni, da bo nato lahko vlada pripravila ukrepe za ublažitev morebitnega dviga cen.