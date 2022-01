Pred skupščino Gen-I nov poskus imenovanja vodstva podjetja

Skupščina Gen-I o imenovanju uprave odloča soglasno. Lastništvo v Gen-I si na polovico delita Gen Energija in Gen-EL, v slednji družbi pa si lastništvo na polovico delita Gen-I in Gen Energija.

Golob je v ponedeljek pojasnil, da ga v upravi Gen-I več ne bo. "Prejšnji teden sem umaknil svoje soglasje za poslovodstvo Gen-I," je povedal in dodal, da v upravi ne bo več sedel. Želi si, da bosta na skupščini družbenika prišla s svojimi kandidati, ki bodo imeli vizijo razvoja podjetja, za katero bodo stali in ki bo v korist družbe. "Če se bo to zgodilo, potem je v torek vse mogoče, ampak to ni odvisno od mene," je dodal.