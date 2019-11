Pred vrati spet kadrovski pretresi na Telekomu Slovenije?

Nadzorniki Telekoma in celotna družba so že nekaj tednov pod pritiskom delničarjev in javnosti, delno zaradi nekaterih razkritij v medijih, predvsem pa zaradi odločitve arbitražnega sodišča v Švici, ki je ugotovilo, da je družba Antenna Slovenia pravilno uveljavila prodajno opcijo v družbi Antenna TV SL, ki izdaja program Planet TV, in tako Telekomu Slovenije za 34-odstotni delež v tej družbi skupaj s stroški spora in zamudnimi obrestmi naložilo skoraj 23 milijonov evrov plačila.

Nadzorni svet je na seji minuli teden upravo, ki jo od začetka septembra vodi Matjaž Merkan, zadolžil, da z ustreznim mednarodnim strokovnjakom preveri, ali obstajajo indici, da je pri poslu z Grki glede Antenne TV prišlo do kakršnegakoli oškodovanja družbe s strani tedanjih odgovornih oseb. Na podlagi prejetih ugotovitev bodo nadzorniki v sodelovanju z upravo po napovedih ustrezno ukrepali.

Upravo je v času ključnih odločitev v tej zgodbi vodil Rudolf Skobe, ki je sredi aprila predčasno odšel s položaja in takrat skleni sporazum z nadzorniki.