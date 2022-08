Predlagane davčne spremembe prejele okoli 50 odzivov

V okviru javne obravnave je lahko zainteresirana javnost podala predloge na vladne novele zakonov o dohodnini, o trošarinah, o davčnem postopku in o finančni upravi. Finančno ministrstvo je na predloge omenjenih štirih novel prejelo okoli 50 pripomb in odzivov, največ na predlagane spremembe in dopolnitve zakona o dohodnini.

"Prejete odzive bomo temeljito preučili, v nadaljevanju pa bomo o predlogih razpravljali tudi z Ekonomsko-socialnim svetom. Zavedamo se, da je za čim boljše rešitve ključen intenziven dialog z vsemi ključnimi deležniki," so zapisali na ministrstvu. Kot so spomnili, želi vlada s predlaganimi spremembami pomagati socialno najranljivejšim v času trenutne draginje in mladim, predlagajo pa tudi administrativne poenostavitve za davčne zavezance.