Predlani imeli 184,4 milijona evrov izgube, lani pa 1,6 milijona evrov čistega dobička

Normaliziran bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) je znašal 107,5 milijona evrov in je bil za 18,6 odstotka višji kot v 2017. Kot so v družbi navedli v sporočilu, je skupina samo v dveh letih normalizirani EBITDA zvišala kar za 72,3 odstotka.

Prihodki od prodaje trgovine na drobno, ki predstavlja osnovno Mercatorjevo dejavnost, so se lani v primerjavi z letom 2017 okrepili za 3,2 odstotka na 1,63 milijarde evrov.

Skupina Mercator je lani od lokalnih in regionalnih dobaviteljev nabavila za 1,2 milijarde evrov blaga, kar predstavlja več kot 70 odstotkov celotne nabave. "S tem bistveno vpliva na razvoj celotne verige, od pridelave do predelave na vseh trgih, na katerih skupina deluje,"so opozorili v družbi. Hkrati je skupina plačala za 173 milijonov evrov davkov, prispevkov in drugih dajatev, od tega v Sloveniji kar 120 milijonov evrov.

Ob tem, ko je razdolževanje eden od predpogojev zagotavljanja dolgoročne stabilnosti in dolgoročnih razvojnih možnosti, je Mercator lani tudi pomembno znižal raven dolga. Neto finančni dolg skupine glede na normaliziran EBITDA se je tako v primerjavi z letom 2017 znižal za 24,2 odstotka. Učinki na znižanje zadolženosti iz naslova prodaje 10 centrov v Sloveniji v to znižanje niso vključeni, saj je bila transakcija s Supernovo izvedena v začetku letošnjega leta.

Mercator je tudi v letu 2018 intenzivno pripravljal vse potrebno za izvedbo največje investicije - nov logistično distribucijski center v Ljubljani. Konec leta je tudi objavil javni natečaj za izbor projektanta, ki je trenutno v zaključni fazi.

Naložbe v osnovna sredstva skupine Mercator so lani znašale 29,9 milijona evrov. V Sloveniji je bilo za investicije porabljenih 56,7 odstotka, na tujih trgih pa 43,3 odstotka celotnih sredstev za investicije. Mercator je odprl ali prenovil 122 trgovin.

Skupina Mercator bo tudi v letu 2019 nadaljevala z izvajanjem zastavljene strategije, ki daje pozitivne rezultate, pravijo v družbi, ki jo vodi Tomislav Čizmić. "Na vseh trgih poslovanja bo letošnje leto v znamenju nadaljevanja zaostrenih pogojev poslovanja zaradi dejavnosti konkurence predvsem na ravni osnovne dejavnosti, in rasti vseh stroškov, od energije, storitev, do stroškov dela na vseh trgih, kjer skupina Mercator deluje," so v sporočilu za javnost še navedli v Mercatorju.