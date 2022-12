Predlog Bruslja za omejevanje cen plina po Golobovem mnenju neustrezen

Evropska komisija in članice EU so po Golobovem mnenju zamudile odličen moment, ki se je oblikoval na oktobrskem vrhu EU v Bruslju. Tedaj so se voditelji v sklepih zavzeli za začasni dinamični cenovni koridor za transakcije z zemeljskim plinom, da bi takoj omejili pretirane cene plina.

Po sklenitvi dogovora je Golob ocenil, da je bil narejen velikanski korak naprej in izrazil prepričanje, da bodo ministri za energetiko predlog dokončali v dveh tednih, kar pa se ni zgodilo. Takrat je izpostavljal tudi, da so cene po sklenitvi dogovora že začele padati.