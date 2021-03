ZSSS predlaga opustitev obdavčitve odpravnin v primeru likvidacije družbe

K takšni odločitvi pripomore tudi nizek strošek zapiranja podjetja pri nas, torej tudi nizke odpravnine delavcev, ki so po Zakonu o delovnih razmerjih odvisne od trajanja delovnega razmerja delavca pri zadnjem delodajalcu in omejene navzgor z desetkratnikom plače delavca.

Delodajalci bi sicer lahko delavcem izplačal višji znesek, vendar so obremenjeni tudi z davki in prispevki. "Ni pa razumljivo, zakaj so odpravnine v primeru zapiranja podjetij zaradi likvidacije na ta način omejene,"so kritični pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Dodajajo, da sicer lahko razumejo, da je v stečajnih postopkih težko pričakovati višji znesek odpravnine od zakonsko določene, ne pa tudi v tem primeru.

"Pogosto gre za podjetja, ki so za odpiranje v času delovanja prejemala državne spodbude za zaposlovanje," pravijo pri ZSSS. Opozarjajo, da je bilo tudi v času koronavirusa kar nekaj sredstev vloženih v podjetja za ohranjanje zaposlitev. "Iz tega naslova ni smiselno, da odpravnino, ki je namenjena olajšanju preživetja delavcem v obdobju brezposelnosti, nad določenim zneskom država obdavči, saj to predstavlja oviro pri socialnem dialogu in pogajanjih o zagotovitvi višjih odpravnin delavcem ob likvidaciji podjetja."