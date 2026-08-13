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Gospodarstvo

Predlogi za davčno reformo: koliko bi pri plači ostalo več?

Ljubljana, 13. 08. 2026 19.42 pred 2 urama 2 min branja 138

Avtor:
Kaja Kobetič
Denar

Bi povprečnemu državljanu od plače lahko ostalo skoraj 100 evrov več? Vladni strateški svet za gospodarstvo, ki ga vodi Marko Lotrič, je oblikoval osnutke prvih predlogov, ki bi lahko tlakovali davčno reformo nove Janševe vlade. Kakšne davčne spremembe predlagajo?

Ta teden se je sestala prva od petih fokusnih skupin in na mizi imela prve osnutke davčnih predlogov.

Pri dohodnini bi denimo prvo dohodninsko stopnjo znižali iz trenutnih 16 na 10 odstotkov, splošno davčno olajšavo pa bi iz 5500 evrov dvignili na 7000 ali 8000 evrov. Kaj bi to pomenilo v praksi? Po hitrem preračunu bi tisti z minimalno plačo na mesec dobili okoli 55 evrov več, tistim s povprečno plačo bi ostalo dodatnih okoli 90 evrov neto, tistim z dvakratnikom povprečne plače pa okoli 100 evrov.

Razbremenili bi tudi tiste na vrhu lestvice – ukinili bi najvišji razred s 50-odstotno stopnjo.

Predlagajo tudi nižjo stopnjo davka davka od dohodkov pravnih oseb, ki so ga leta 2024 zaradi popoplavne obnove dvignili na 22 odstotkov.

Pa tudi – do prvega milijona evrov dohodka bi veljale obstoječe davčne stopnje, od milijona naprej pa vsaj polovico nižje, govori se o desetih odstotkih. S čimer apelirajo predvsem na vrnitev vrhunskih športnikov.

Kaj pa bi to pomenilo za državni proračun? Zaenkrat izračunov, kakšne finančne učinke bi takšne spremembe prinesle, na strateškem svetu za gospodarstvo še nimajo. Trenutno jih pripravljajo – do konca septembra naj bi bili dokončani in posredovani vladi. Oči imajo sicer uprte tudi v potencialni referendum o interventnem zakonu – če bi bil zakon zavrnjen, določenih zakonov s področja davkov namreč eno leto ne bi mogli spreminjati.

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KOMENTARJI138

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DasaizDalasa
13. 08. 2026 21.53
Eni ne prenesejo ljudi z boljšimi dohodki. Razneslo jih bo od zavisti. Tipično za našo malo deželo.
Odgovori
0 0
Misika1967
13. 08. 2026 21.49
Da se prodas za 50eu ki ti jih itak pozere inflacija moras bit res konkretno za luno.
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+2
2 0
myomy
13. 08. 2026 21.45
Koliko bo pri neto plačah ostalo več? Nič, ker bodo razliko pobasali lastniki firm. Slej kot prej. Kar pa se tiče manjšega davka na dobiček - to pomeni manj vlaganja v razvoj firme. Butalska obramboslovna ekonomija, pač.
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+5
5 0
jedupančpil
13. 08. 2026 21.52
odpri sp pa boš basal
Odgovori
0 0
Žogica
13. 08. 2026 21.40
Leve stranke so pri teh volitvah pokazale svoj pravi obraz. Samo se brigajo za svojo rit in nič za ljudi. Kaj je narobe pri tem, da vlada želi znižati davke in razbremeniti gospodarstvo. Samo neumni ljudje temu nasprotujejo.
Odgovori
+0
4 4
Misika1967
13. 08. 2026 21.50
A res??? Place so se konkretno dvignile,regres je visji,bozicnica.. samo neumnj tega ne vidijo.
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+1
1 0
slohren
13. 08. 2026 21.36
Ja no, 7550 vozil x 150 litrov goriva na mesec x 12 mesecev, je 13.590.000 litrov goriva manj za prodat. Torej bodo naftni trgovci letno manj prodali 453 šleparjev cistern goriva letno...
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+0
1 1
Vera in Bog
13. 08. 2026 21.35
Leva vlada nas je povezala s Palestinci, imeli smo najbolj liberalne zakone za uživanje drog, ne stroka, bistvo je kaj ljudje mislijo :)))
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-1
4 5
Dr Dre
13. 08. 2026 21.31
Vsak prebivalec 🇸🇮 je za vojno v 🇺🇦 dal 10 krat več, kot mađar in en krat več, kot Avstrijc.. Kdaj bo v 🇸🇮 najprej 🇸🇮.. Se kaj ve..
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+1
3 2
Žogica
13. 08. 2026 21.31
Pozdravljam predlagane davčne spremembe. To je edino pravilno in normalno. Leve stranke ne znajo kreirati ugodnega finančnega okolja. Znajo pa samo zviševati davke in s tem odganjati investitorjev ter obremenjevati gospodarstvo. Upam, da bo novi vladi uspelo speljati predlagane davčne spremembe. Leve stranke bodo maksimalno nasprotovale, ker njihove nastavljene mreže bodo počasi presahnile. Pozdravljam reforme.
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+4
8 4
Vera in Bog
13. 08. 2026 21.36
ne verjemi, ker Slovenija desnice nima. Bodimo čuječi !
Odgovori
+0
2 2
Misika1967
13. 08. 2026 21.52
Reforma zate je najmanj dat delavcu sebi pa napolno. Zanimiva reforma
Odgovori
0 0
optimist11
13. 08. 2026 21.30
Ne vedo kaj bo to pomenilo za državni proračun. Še ni izračunov. Sami strokovnjaki / AMATERJI /ki ne delajo sprotnih projekcij predlogov. Prej gredo v javnost, kot pa da vidijo kaj to pomeni.
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+2
7 5
kalašnik
13. 08. 2026 21.28
Prvo nam bojo znižal plačo za 150 pol bojo pa davk znižal , da nam bo 100 več ostal...predvidevam
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+2
8 6
jedupančpil
13. 08. 2026 21.54
ja to je gnilob naredil ... recimo z dolgotrajno oskrbo
Odgovori
0 0
zani10
13. 08. 2026 21.26
Najprej je treba javni sektor oklestit lenusne brezdelneze
Odgovori
+3
9 6
Pingy Pongy
13. 08. 2026 21.33
Zani10, ne sodi drugih po sebi.
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+5
7 2
Important notice
13. 08. 2026 21.45
zani10 - ... zakaj bi ti zmanjšal število zdravstvenikov, policajev, reševalcev, gasilcev ... ki spadajo v javni sektor? Miško - DRŽAVNI sektor je za zmanjšat, ne javni!
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+2
2 0
Volja
13. 08. 2026 21.26
Razvojna kapica – da, vendar razvojna, ne kapica za najbolje plačane. Vezana naj bo na dejansko raziskovalno, razvojno in inovacijsko delo, ne na višino plače, naziv ali diplomo. Takšna stvarno utemeljena diferenciacija je lahko skladna tudi z načelom enakosti iz 14. člena Ustave, če temelji na objektivnih in za vse enakih merilih. Tako država spodbuja znanje, razvoj in višjo dodano vrednost – ne privilegijev.
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+8
9 1
Vera in Bog
13. 08. 2026 21.23
Najbolj sumljiv mi je Lotrič, ki je prišel iz preddelavca do direktorja. Pa še iz tistega konca je doma, vprašanje kaj ta tip skriva :P
Odgovori
+3
8 5
natmat
13. 08. 2026 21.23
S kom bodo pa vse to pokrili....???Vsi bodo dobili...ampak od kje???Od svetega duha...menda...
Odgovori
+5
9 4
jedupančpil
13. 08. 2026 21.25
vzet socialkarjem
Odgovori
+5
7 2
Groucho Marx
13. 08. 2026 21.33
Pri golobnjaku se pa nisi nič spraševal, od kje bo pokrival. Morda od podjetnikov, ki jih bo z bajoneti nateral v morje, najbrž...
Odgovori
+0
2 2
oberzajebant
13. 08. 2026 21.19
V Monacu špotnik, ki je tam prijavljen ne plačuje davka. Mislim, da ga ni, ki bi odprl račun pri nas.
Odgovori
+8
9 1
supergigi
13. 08. 2026 21.18
Golobarji ali ste vi pismeni? Očitno ne. Od plače bo ostalo od 55 eur do 100 eur na mesec.
Odgovori
+3
10 7
gongash
13. 08. 2026 21.20
A brodnjaku tud? Pa dvozivkam / mafiji ki se imenuje zdravstvo? Ne bodo se izmuznili
Odgovori
-1
5 6
Artechh
13. 08. 2026 21.21
Nim nenpase ker bodo oni 50 dobil vec nekdo ki pa se je mal pobrigal pa 100
Odgovori
+1
2 1
Podlesničar
13. 08. 2026 21.22
Potem se boš pa zbudil in ddv bo 25%.
Odgovori
-2
2 4
jzzzze
13. 08. 2026 21.31
torej na leto toliko kot je dal Golob z božičnico!
Odgovori
+1
1 0
dron
13. 08. 2026 21.34
supergigi, pusti matematiko najprej končaj popravca zdaj pa zglancat in spolirat kevder.....
Odgovori
+1
1 0
gongash
13. 08. 2026 21.17
Naslednji predlog vlade za davčno razbremenitev bo da davke plačujejo samo migranti.
Odgovori
+4
6 2
Jožajoža
13. 08. 2026 21.13
Koliko to od plače ostane več,če izgubiš službo .2020-2022 je izgubilo službe 50 000 slovenskih delavcev.to se bo sedaj ponovilo in se že dogaja
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+6
13 7
Butasti modrec
13. 08. 2026 21.12
Situacija je takšna, da četudi delavca z današnjo minimalno plačo v celoti oprostijo vseh dajatev, torej dohodnine in prispevkov, bo ta še vedno komaj preživel, saj se bodo, ob nespremenjeni minimalni plači, zvišale cene vseh storitev, hrane in ostalih dobrin. Tisti z visokimi plačami, pa itak nimajo občutka, kaj je 1.482 EUR. To je za njih drobiž, to imajo oni za špricer in kavico čez mesec. Tukaj mislim predvsem na management vseh vrst v javnem sektorju, bančništvu, zavarovalništvu, farmaciji... Nekako imam občutek, da med najbolj plačanimi ravno niso razvojni inženirji in strokovnjaki raznih tehničnih in naravoslovnih ved, temveč razni ekonomisti in njim podobni "strokovnjaki". Med najbolj plačanimi tudi niso strokovnjaki v najboljših slovenskih zasebnih podjetjih. Najbrž imajo solidne plače, ne bodo pa nikoli obogateli od svojega dela pri teh delodajalcih. Podjetnike in lastnike kapitala v Sloveniji, njihova plača sploh ne zanima. Običajno imajo najmanjšo plačo v svojem podjetju. Le ti denar iz podjetij vlečejo na druge načine, npr. skozi t.i. davčno optimizacijo in z raznimi drugimi kreativno računovodskimi manevri. Seveda pa jim je v interesu, da svoje zaposlene plačajo čim manj, oziroma ravno toliko, da zaposleni niso pripravljeni stopiti iz cone udobja. Saj veste, lahko sem vesel, da imam službo in podobno. Bog ne daj, da ima zaposleni še kakšen kredit. Potem je njihov. Torej gre pri tem izključno za pohlep določenega lobija managementa v prej navedenih branžah.
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+16
16 0
Volja
13. 08. 2026 21.30
Razvojna kapica naj ne pripada vsakomur z visoko plačo, temveč kadrom, ki dejansko opravljajo raziskovalno, razvojno in inovacijsko delo, ne glede na naziv ali diplomo. Takšno razlikovanje je lahko sprejemljivo tudi z vidika 14. člena Ustave, če temelji na objektivnih, vnaprej določenih in za vse enakih merilih. To ni kapica za bogate, ampak ciljni ukrep za razvojni kader, ki ga Slovenija potrebuje in želi zadržati.
Odgovori
+2
2 0
Butasti modrec
13. 08. 2026 21.47
Se strinjam. Zelo korektno si napisal.
Odgovori
0 0
Butasti modrec
13. 08. 2026 21.47
Se strinjam. Zelo dobro si napisal.
Odgovori
0 0
zani10
13. 08. 2026 21.12
Jansa bravo, zadnji cas da si prisel upam, da ze enkrat ta javni sektor lenusn in socialkarje spravis na realna tla, samo pogumno naprej in se enkrat hvala Janez Jansa…
Odgovori
+0
10 10
gongash
13. 08. 2026 21.19
Sej ti veš da ko je bil v vladi se je javni sektor znatno povečal. Treba zaposlit vse nepismene kimavčke.
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+6
7 1
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