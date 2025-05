Predlogu zakona o individualnih naložbenih računih zelena luč odbora DZ

Odbor DZ za finance je potrdil predlog zakona o individualnih naložbenih računih, ki po oceni vlade predstavlja dobro podlago za razpršitev prihrankov prebivalstva in okrepitev trga kapitala. Poslanci so sprejeli več dopolnil, ki so jih zaradi pripomb zakonodajno-pravne službe DZ pripravili v koaliciji.

OGLAS

Predlog zakona predstavlja korak k razvoju slovenskega trga kapitala z naslavljanjem malih vlagateljev in nadgrajuje dosedanje ukrepe, kot sta dvakratna izdaja t. i. ljudskih obveznic in sprejem nacionalnega programa finančnega opismenjevanja, je povedala državna sekretarka na finančnem ministrstvu Nikolina Prah. Kot je spomnila, je za fizične osebe, ki so slovenski davčni rezidenti, predlagana uvedba nove oblike trgovalnega računa - individualni naložbeni račun (INR). Med njegovimi glavnimi značilnostmi je izpostavila poenostavljen postopek obračunavanja in plačevanja davčnih obveznosti, ugodnejšo davčno obravnavo, veliko prožnost pri upravljanju naložb in poudarek na varovanju vlagateljev.

Investiranje FOTO: Shutterstock icon-expand

Račun, ki bi ga lahko imetnik odprl samo enkrat, bi omogočal vlaganje v delnice, obveznice, zakladne menice in delnice investicijskih skladov, ki kotirajo na organiziranem trgu oz. na borzi v državah EU, Evropskega gospodarskega prostora in državah članicah Orgaizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Med možnimi naložbami so tudi naložbe v vzajemne sklade, ki sicer niso uvrščeni na organiziran trg. "Po javni obravnavi predloga zakona je bila namreč prepoznana pomembnost tudi tega segmenta našega kapitalskega trga in njegov nadaljnji razvoj tudi skozi individualne naložbene račune," je pojasnila Prah. V prvem letu bi se lahko na ta račun položilo največ 20.000 evrov, vsako nadaljnje leto pa največ 5000 evrov in še dodatnih 5000 evrov, če bi se vložili v finančne instrumente slovenskih izdajateljev. Skupna vsota vplačil ne bi smela preseči 150.000 evrov. "Če se bo vlagatelj odločil odpreti tovrstni račun in nanj vsako leto vlagati določena denarna sredstva, bo ta porabil za nakupe in prodaje finančnih instrumentov. Iz tega bo lahko realiziral tudi kapitalske dobičke, prejemal bo lahko donose v obliki dividend iz delnic oziroma obresti iz zakladnih menic oziroma obveznic. Vsi ti prihodki se na računu ne bodo sproti obdavčevali, ampak bo trenutek obdavčitve nastopil šele v trenutku, ko bo vlagatelj zahteval izplačilo tega donosa na svoj transakcijski račun," je ponazorila državna sekretarka. Če bo to storjeno pred potekom 15 let od začetka vplačevanja, bo po predlogu donos obdavčen s 15-odstotno stopnjo, če bo prvo izplačilo opravljeno po preteku tega obdobja, pa dobiček ne bo obdavčen. Individualni naložbeni račun bo po predlogu mogoče odpreti pri bankah in borznoposredniških družbah. Tem bi lahko imetniki prepustili tudi upravljanje s sredstvi. Nadzor nad ravnanji ponudnikov bo izvajala Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), nad davčno obravnavo pa Finančna uprava RS (Furs). V primeru, da bo imetnik računa prenehal biti davčni rezident Slovenije, predlog predvideva možnost mirovanja individualnega naložbenega računa za največ 10 let. Po oceni Prah bo zakon v praksi predvidoma zaživel v v prvi polovici prihodnjega leta, saj je predvideno devetmesečno obdobje za prilagoditev ponudnikov in Fursa na novi sistem.