Predraga elektrika za Costello: pri izjavi o podpisu pogodbe pomota

"To ceno elektrike je zakupila prejšnja uprava Costelle, preden smo jo mi prevzeli v novembru 2022. Vse to se je zgodilo na priporočilo vlade." To je izjava Joca Pečečnika, ki je prejšnji teden presenetila poznavalce. Opozorili so, naj dodatno preverimo, ali ta informacija drži.

In ponovno smo preverili pri Pečečniku, ki se je popravil, da je prejšnja uprava Costelle pogodbo sklenila avgusta in ne novembra, kot je sprva trdil. Tudi iz Costelle pojasnjujejo, da je šlo za pomoto in da se za zmedo opravičujejo.

Prejšnja uprava Costelle je pogodbo za elektriko torej sklenila avgusta po ceni približno 550 evrov za megavatno uro. Cene so bile takrat na vrhuncu. Nato je poznojesenska vladna uredba ceno megavatne ure za mlada in srednje velika podjetja omejila na približno 200 evrov, a pod pogojem, da je bila pogodba za zakup električne energije podpisana po 9. novembru.

Costella je zato iz te skupine podjetij izpadla, so pa pisno pojasnili, da so zato želeli že podpisano pogodbo spremeniti, a jim to ni uspelo, vladna uredba pa zanje ne velja. So pa kljub temu prejeli subvencijo.

"Imamo ceno električne energije 550 evrov za megavatno uro, z vsemi temi olajšavami, ki jih nudi država, pridemo na 330 evrov. Proizvodna cena glede na ceno vode tega ne prenese," je v nedeljo tudi razložil Pečečnik.