Predstavniki Fursa obiskujejo nove podjetnike: 'Seznanimo jih s pravicami in obveznostmi'

Predstavniki mobilnih enot Finančne uprave RS (Furs) že nekaj časa obiskujejo davčne zavezance, ki so pred kratkim ustanovili podjetje oziroma na novo registrirali dejavnost. Namen obiska je, da jih seznanijo s pravicami in obveznostmi, ki jih imajo kot novoustanovljeni poslovni subjekt, so sporočili iz Fursa.

Predstavniki Fursa novoustanovljenim podjetnikom ob obisku tudi ponudijo pomoč ter kontakte v primeru, da bodo potrebovali sogovornika na njihovi strani. Želijo si namreč, da so davčni zavezanci čim bolje informirani in pripravljeni na izzive, s katerimi se bodo srečali na davčnem in carinskem področju. icon-expand Predstavniki Fursa novim podjetnikom nudijo svetovanje in pomoč. (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock V zadnjih dveh tednih so na ta način obiskali že 114 novoustanovljenih podjetnikov po celotni Sloveniji, med njimi je bila večina samostojnih podjetnikov. Kot pravijo na Fursu, je njihov nov pristop do davčnih zavezancev velika večina novih podjetnikov sprejela z odobravanjem. "To nam daje dodaten elan, da bomo tovrstne aktivnosti nadaljevali še z večjo vnemo," so zapisali. Za te zavezance so pred kratkim postavili tudi posebno spletno stran ter jim pripravili informativne letake.