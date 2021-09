Predstavniki kmetov zaradi skupne kmetijske politike grozijo s protesti

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) zaradi nestrinjanja s predlaganim strateškim načrtom skupne kmetijske politike 2023–2027 zahteva takojšen sestanek s premierjem Janezom Janšo. Če njihove zahteve ne bodo upoštevane, bodo začeli z aktivnostmi za vseslovenski protest kmetov, so sporočili s KGZS.

"Svet KGZS ugotavlja, da višina razpoložljivih finančnih sredstev v predlogu strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 ne zadostuje za prilagoditev slovenskega kmetijstva novim prihajajočim izzivom. Za namen posodobitve in prilagoditve ter zagotavljanja večje samooskrbe z varno in kakovostno hrano v naslednjem petletnem programskem obdobju slovensko kmetijstvo nujno potrebuje dodatna finančna sredstva v višini 380 milijonov evrov," so danes sporočili s Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), potem ko je Svet KGZS zasedal na temo predloga načrta, a je izredno sejo prekinil.

icon-expand Zahtevajo takojšen sestanek s premierjem Janezom Janšo. FOTO: Bobo

Na sestanku s predsednikom vlade Janezom Janšo, ki ga zahteva KGZS, želijo predstaviti zahteve sveta zbornice. "Predsedniku vlade smo poslali zahtevo, a se še ni odzval, prepričan pa sem, da se bo v kratkem. Danes smo sprejeli sklep, da bomo, če bomo naleteli na gluha ušesa, organizirali vsesplošni protest kmetov," je v izjavi za medije v Ljubljani povedal predsednik KGZS Roman Žveglič. Razrez zagotavlja denar za kmetijstvo, a so na svetu KGZS ugotovili, da je teh sredstev premalo. "Kljub temu da je bilo v finančnem razrezu že zagotovljenih nekaj sredstev, ki nam jih je vlada namenila, pa smo danes ugotovili, da je teh sredstev bistveno premalo. Zato zahtevamo, da se sredstva ponovno razdelijo in se nam namenijo dodatna sredstva," pravi predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved. Želijo dodatnih sredstev v višini 380 milijonov evrov v obdobju petih let Žveglič je dodal, da si želijo dodatnih sredstev v višini 380 milijonov evrov v obdobju petih let, saj bi po njihovih izračunih ta sredstva omogočila razvoj mladih kmetov, ohranitev in razvoj družinskih kmetij, predvsem pa bi slovenskim državljanom zagotavljala oskrbo z zdravo, varno in kakovostno hrano. "Od Gornje Radgone do zdaj smo dobili finančni razred investicij v drugem stebru. Ugotovili smo, da manjkajo sredstva za dobrobit živali, razvoj gozdarstva, kmetij kot takšnih. Razpisanih sredstev je občutno manj, kot jih je bilo v preteklem finančnem obdobju," je dejal Žveglič.

icon-expand Roman Žveglič: Če bomo naleteli na gluha ušesa, bomo organizirali vsesplošni protest kmetov. FOTO: KGZS