Preiskava posla z zemljiščem v Logatcu ni pokazala oškodovanja DUTB

"Pri presoji delovnopravne odgovornosti je bilo ugotovljeno, da so delavci DUTB v različnih fazah tega postopka sicer zagrešili več kršitev delovnih obveznosti, saj niso spoštovali internih aktov DUTB, vendar ta ravnanja niso vplivala na rezultat prodajnega posla. Gre za odstopanja od internih procesnih pravil, ki niso imela vpliva na doseženo ceno pri prodaji,"so sporočili iz DUTB. Zoper nekatere izmed kršitev delovnih obveznosti bi DUTB lahko uveljavljala delovno-pravne sankcije, vendar zaradi kratkih zakonskih rokov to ni bilo izvedljivo. Delovnopravni ukrepi bi bili možni le, če bi imelo ravnanje zaposlenih znake kaznivega dejanja, kar v teh primerih ni bilo ugotovljeno, so pojasnili.

Z vidika odškodninske odgovornosti so ugotovili, da so bila ravnanja zaposlenih, v povezavi s ceno nepremičnine in prodajnim postopkom, izvedena v skladu z notranjimi pravili družbe DUTB. Na podlagi izpeljanega postopka prodaje je bila prodana celotna nepremičnina IC KLI Logatec družbama Svet RE in Hoedlmayr po ceni 40 evrov za kvadratni meter, s čimer sta bila dosežena dva cilja DUTB: prodaja celotne nepremičnine IC KLI Logatec in višja cena od notranje cenitve vrednosti DUTB. Na podlagi pravnega mnenja je komisija ugotovila, da zaposleni DUTB niso odškodninsko odgovorni. Namreč, tudi če bi obravnavani zaposleni DUTB postopek prodaje v celoti izvedli skladno z zavezujočimi pravili, ni mogoče sklepati, da bi bila nepremičnina bodisi ocenjena po višji vrednosti bodisi prodana po višji ceni.

DUTB je sicer v času notranje preiskave ustanovila delovno skupino, ki je proučila priporočila iz poročila družbe Ernest & Young Svetovanje in jih implementirala v interne akte. S tem je bilo uvedenih več sprememb internih aktov, ki urejajo notranje procese v DUTB in ki bodo prispevale k preprečevanju podobnih kršitev v prihodnjem delovanju DUTB. Večina sprememb se tudi že izvaja.

Spomnimo

Lani jeseni so kriminalisti razgovor opravili na DUTB, pred približno mesecem dni pa so na območju ljubljanske policijske uprave opravili še hišne preiskave.Kot so danes spomnili v DUTB, so se v tem času zamenjali predsednik upravnega odbora in vsi trije izvršni direktorji."DUTB bo še naprej sodelovala z organi pregona, ki raziskujejo primer," so zatrdili.

S končnim poročilom komisije se je upravni odbor DUTB seznanil v torek. Komisija je zasedala od decembra 2018 do konca maja in presojala obstoj kazenske, delovnopravne in odškodninske odgovornosti zaposlenih DUTB v primeru prodaje zemljišča nekdanje tovarne KLI Logatec. Pri tem je upoštevala forenzično preiskavo, ki jo je opravila družba Ernest & Young Svetovanje, odgovore zaposlenih na predmetno poročilo in več pravnih mnenj, so še navedli v DUTB.