Gospodarstvo

Preiskava zoper šefa Feda: 'To je politično ustrahovanje'

Washington, 12. 01. 2026 13.11 pred 36 minutami 3 min branja 2

Avtor:
STA M.S.
Jerome Powell

Ameriško pravosodno ministrstvo je sprožilo kazensko preiskavo zoper predsednika ameriške centralne banke Jeroma Powlla zaradi 2,5 milijarde dolarjev (2,14 milijarde evrov) vredne obnove Fedovega sedeža v Washingtonu, poročajo ameriški mediji. Powell je preiskavo označil za politično ustrahovanje.

Ameriški predsednik Donald Trump od januarja lani pritiska na Fed in Jeroma Powlla osebno, naj zniža ključno obrestno mero, čeprav je inflacija še vedno višja od cilja centralne banke, ki je pri dveh odstotkih letno.

Ko pritiski na Powlla, ki mu sicer maja poteče mandat, niso delovali, se je v Washingtonu začelo govoriti, da je Fed pri obnovi zgodovinskega poslopja svojega sedeža prekoračil stroške. Trump je lani obiskal sedež med obnovo in večkrat namignil na visoko ceno, Powell pa ga je spomnil, da je vse odobrila njegova vlada.

Preiskavo Powlla vodi nekdanja voditeljica televizije Fox News in nekdanja newyorška tožilka Jeanine Pirro, ki jo je Trump imenoval za zvezno tožilko prestolnice Washington, poroča televizija CNBC.

Novica o preiskavi je odmevna, ker po mnenju analitikov predstavlja nedopustno vpletanje vlade v neodvisnost centralne banke in ogroža zaupanje v celoten finančni sistem ZDA. Delniške terminske pogodbe so po objavi novice najprej v New York Timesu, nato pa še v drugih medijih, začele nemudoma izgubljati na vrednosti.

Trump je zatrdil, da preiskava nima nič opraviti z obrestnimi merami. "Ne, niti pomislil ne bi, da bi to storil na tak način. Kar bi moralo pritiskati nanj, je to, da so obresti previsoke. To je edini pritisk, s katerim se sooča," je dejal Trump.

Trump že dlje časa pritiska na Fed, naj zniža ključno obrestno mero.
Trump že dlje časa pritiska na Fed, naj zniža ključno obrestno mero.
FOTO: AP

Powel prepričan, da ga želijo ustrahovati

Powell je v videoposnetku, objavljenem na omrežju X, poudaril, da ni nihče nad zakonom. "Vendar je treba to dejanje, ki nima primerjave, obravnavati v širšem kontekstu groženj in nenehnega pritiska s strani vlade. Ta nova grožnja ni povezana z mojim pričanjem junija lani ali z obnovo stavb Federal Reserve. Ni povezana z nadzorno vlogo kongresa. To so le izgovori," je dejal.

Prepričan je, da je razlog za preiskavo v tem, da Fed oblikuje obrestno mero glede na najboljše možne ocene koristi za javnost, in ne sledi Trumpovim željam.

"Če je še obstajal kakršen koli dvom, ali svetovalci v Trumpovi vladi aktivno pritiskajo za odpravo neodvisnosti Feda, ga zdaj ne bi smelo biti več. Zdaj sta pod vprašajem neodvisnost in verodostojnost ministrstva za pravosodje," je po poročanju CNBC izjavil republikanski član senatnega odbora za bančništvo Thom Tillis.

"Donald Trump se pripravlja na imenovanje novega predsednika Feda, zato želi Jeroma Powlla za vedno odstraniti iz Fedovega odbora in namestiti drugo marioneto, da bi dokončal svoj koruptiven prevzem ameriške centralne banke. Trump zlorablja pooblastila ministrstva za pravosodje kot diktator. Ta odbor in senat ne smeta potrditi nobenega Trumpovega kandidata za Fed, vključno s predsednikom," pa je izjavila demokratska članica odbora Elizabeth Warren.

Powllov mandat na čelu Feda poteče maja, vendar pa do januarja 2028 ostaja eden od Fedovih guvernerjev, ki odločajo o obrestnih merah. Na položaj predsednika Feda ga je sicer imenoval Trump leta 2017 in ga takrat hvalil kot enega najpametnejših ljudi na svetu.

jerome powell fed preiskava

Liter bencina s torkom dražji, liter dizla cenejši

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
enapi
12. 01. 2026 13.42
Poglejte sliko krampa. Zdrogiran do konca.
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
12. 01. 2026 13.47
lep je ful
Odgovori
0 0
