Preiskava zoper šefa Feda: 'To je politično ustrahovanje'

Ameriški predsednik Donald Trump od januarja lani pritiska na Fed in Jeroma Powlla osebno, naj zniža ključno obrestno mero, čeprav je inflacija še vedno višja od cilja centralne banke, ki je pri dveh odstotkih letno.

Ko pritiski na Powlla, ki mu sicer maja poteče mandat, niso delovali, se je v Washingtonu začelo govoriti, da je Fed pri obnovi zgodovinskega poslopja svojega sedeža prekoračil stroške. Trump je lani obiskal sedež med obnovo in večkrat namignil na visoko ceno, Powell pa ga je spomnil, da je vse odobrila njegova vlada.

Preiskavo Powlla vodi nekdanja voditeljica televizije Fox News in nekdanja newyorška tožilka Jeanine Pirro, ki jo je Trump imenoval za zvezno tožilko prestolnice Washington, poroča televizija CNBC.

Novica o preiskavi je odmevna, ker po mnenju analitikov predstavlja nedopustno vpletanje vlade v neodvisnost centralne banke in ogroža zaupanje v celoten finančni sistem ZDA. Delniške terminske pogodbe so po objavi novice najprej v New York Timesu, nato pa še v drugih medijih, začele nemudoma izgubljati na vrednosti.

Trump je zatrdil, da preiskava nima nič opraviti z obrestnimi merami. "Ne, niti pomislil ne bi, da bi to storil na tak način. Kar bi moralo pritiskati nanj, je to, da so obresti previsoke. To je edini pritisk, s katerim se sooča," je dejal Trump.