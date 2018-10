Prvi preizkus trdnosti Šarčeve vlade: Kje vzeti denar in kam ga dati?

Pred koalicijo in vlado Marjana Šarca je prvi preizkus trdnosti in podpore Levice. Vrh koalicije bo prvič po imenovanju vlade razpravljal o spremembah proračuna za prihodnje leto. Rebalans je nujen, tako zaradi novih gospodarskih napovedi kot zaradi sprostitve vseh varčevalnih ukrepov po novem letu, zvišanja socialnih pomoči in prepočasnega črpanja evropskih sredstev. In kje bodo vzeli denar?

VEČ VIDEOVSEBIN 02:12 Iz 24UR: Prvi preizkus za koalicijo 01:26 Iz 24UR: Davek na nepremičnine