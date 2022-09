Prekinitev dobave zemeljskega plina napovedala tudi kranjska družba Domplan

V obvestilu so posredovali tudi informacije o zamenjavi dobavitelja zemeljskega plina in obljubili, da bodo odjemalcem nudili vso potrebno pomoč pri zamenjavi dobavitelja.

" Glede na napovedan trend nadaljnjega razvoja energetske krize ter nedefinirane situacije glede povračila stroškov dobaviteljem, poslovodstvo družbe na podlagi finančne analize ocenjuje, da tveganj iz naslova regulacje ne more prevzemati. To poslovno odločitev smo bili primorani sprejeti z namenom zagotavljanja finančne stabilnosti naše družbe in ohranitve ter nadaljnjega razvoja drugih naših dejavnosti, " so zapisali.

Domplan je manjši zasebni dobavitelj, ki je zemeljski plin dobavljal od leta 1992. Kot so pojasnili v sporočilu, ki so ga poslali svojim odjemalcem, so razmere na trgu zemeljskega plina za dobavitelje trenutno zelo zahtevne zaradi izjemno visokih cen zemeljskega plina na borzi ter vladne regulacije cene zemeljskega plina.

Vlada je sredi avgusta objavila uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema, s katero je cene omejila. Skladno z uredbo lahko dobavitelji od 1. septembra za kilovatno uro zemeljskega plina gospodinjstvom zaračunajo največ 0,073 evra. To je cena brez davka in drugih obveznih dajatev.

Navedli so tudi, da skladno z zakonom o kontroli cen pričakujejo, da bo vlada določila primerno nadomestilo, ker jim bo ukrep povzročil občutno škodo. Ključno pa je, da bo nadomestilo primerne višine in predvsem pravočasno, saj bodo v nasprotnem primeru z začetkom kurilne sezone soočeni z zelo slabim poslovnim rezultatom ter velikimi težavami z likvidnostjo, kar bi od njih terjalo drastične ukrepe, vključno z omejevanjem tržne dejavnosti.

"Razkorak med cenama povzroča veliko težav predvsem manjšim dobaviteljem, kot je Energetika Celje, tako z vidika poslovnih rezultatov kot z vidika zagotavljanja likvidnosti podjetja. Ob tem dobavitelji od vlade še nismo prejeli nobenih zagotovil, kako in kdaj bo razliko v ceni dobaviteljem kompenzirala ," so dejali v družbi.

Kot so povedali v Energetiki Celje, je ena od možnosti tudi opustitev dejavnosti dobave plina. Dokončne odločitve še niso sprejeli. Če se bodo odločili za opustitev dejavnosti, bodo to izvedli postopno in bodo odjemalce o nameri pravočasno obvestili, tako da bodo imeli dovolj časa za menjavo dobavitelja.

Kot so povedali v Energetiki Celje, so skladno z navedeno uredbo cene za gospodinjske in male poslovne odjemalce ter z zakonom določene zaščitene odjemalce (bolnišnice, dijaški domovi in javni domovi za starejše) prilagodili dovoljenim tarifnim postavkam, kar pomeni 0,073 evra za kilovatno uro brez davka. Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema in s tem tudi ponudbene cene Energetike Celje veljajo do konca avgusta prihodnje leto.

Podjetje Istrabenz plini je s 1. septembrom prav tako spremenilo cene zemeljskega plina z znižano 9,5-odstotno davčno stopnjo, vendar te cene ne vključujejo trošarin in drugih dajatev. Gospodinjski in skupni gospodinjski odjemalci bodo tako plačevali 0,07994 evra za kilovatno uro. Za osnovne socialne službe in male poslovne odjemalce pa je cena s 1. septembrom določena v višini 0,08651 evra za kilovatno uro.

Petrol je za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce ceno z začetkom septembra določil v višini 0,0788 evra za kilovatno uro, ki velja samo za dobavo plina.