Premier Golob s predstavniki Šaleške doline, sindikatov in HSE

V državnem svetu bo danes potekal tudi posvet o pravičnem prehodu, na katerem bodo ministri in državni sekretarji predstavili aktivnosti države za pravičen prehod, svoj pogled pa bodo predstavili tudi sindikati in gospodarstvo.

Golob sicer meni, da je Šaleška dolina talka zgrešenih odločitev politike in kriminalnih dejanj preteklega vodstva Teša.

Prvi, po Golobovih besedah zgolj prehodni korak pri reševanju delovnih mest in oskrbe s toploto Šaleške doline, bo predstavljal interventni zakon o Tešu, temu bosta v prihodnjem letu sledila zakon o zapiranju premogovnika, katerega javna obravnava se izteka danes, in zakon o prestrukturiranju šaleške regije, ki naj bi prinesla trajne rešitve.

Kakšna bo usoda Teš 6? Domačini se sprašujejo: Kdo je tu nor?

Medtem ko v Ljubljani menijo, da imajo rešitve, so popolnoma drugačnega mnenja številni, ki jih predlagano dejansko zadeva.

Ko se je iztekla javna obravnava osnutka predloga interventnega zakona o prihodnjem režimu delovanja Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), po katerem bo TEŠ skupaj s Premogovnikom Velenje v okviru javne gospodarske službe namenjen ogrevanju prebivalstva in podjetij v Šaleški dolini, je bilo jasno, da predlaganim rešitvam nasprotujejo tako v lokalni skupnosti kot tudi na GZS. Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije je ob tem ponovil, da izraža odločno nasprotovanje predlogu.

Po njihovem mnenju "takšen zakon ni sprejemljiv niti v najmanjših delih". Zato na predlagano niso podali pripomb. Predlagateljem so očitali, da gre pri predlaganem zakonu predvsem za reševanje družbe HSE in zaščito njenih poslovnih interesov. Medtem ko predlog ne daje odgovorov na ključno vprašanje, ki zadeva dolgoročno prihodnost Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje ter njihove zaposlene.

GZS pa je v dopisu, poslanem ministru za okolje, podnebje in energijo v okviru javne razprave, opozorila, da bi lahko predlog zakona v trenutni obliki ogrozil konkurenčnost podjetij in dolgoročno destabiliziral regijo. Zato je pozvala k podaljšanju roka za javno obravnavo ter k pripravi nujnih študij o zanesljivosti oskrbe z energijo, so še znova poudarili.