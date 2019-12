'Smo na isti liniji glede soodvisnosti lokalnih dobaviteljev in Mercatorja'

Predsednik upravnega odbora skupine Fortenova Maksim Poletaev je potrdil, da si bo Fortenova skupaj z Mercatorjem do konca leta prizadevala doseči dogovor glede odprtih vprašanj, povezanih s prenosom Mercatorja na Fortenovo. Poudaril je tudi, da imata Fortenova in slovenska stran skupne cilje.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšekse je z Maksimom Poletaevim in Sergejem Volkom, ki sta predstavnika ruske Sberbank kot največjega lastnika v vodstvu hrvaške skupine, sestal v četrtek. Sestanek je bil namenjen iskanju rešitev, ki bi ob morebitnem prenosu Mercatorja na Fortenovo zagotovil slovenskim dobaviteljem enakopravno obravnavo z drugimi dobavitelji pod konkurenčnimi pogoji in v skladu z veljavno zakonodajo, so v četrtek zapisali na gospodarskem ministrstvu. Na ministrstvu so napovedali, da si bo Fortenova skupaj z Mercatorjem prizadevala najti ustrezno vsebino sporazuma in ga skleniti s slovenskimi dobavitelji do konca leta.

Po zagotovilih ruskih partnerjev, naj bi sedež Mercatorja ostal v Ljubljani FOTO: Dreamstime

Poletaev je medtem danes sporočil, da so na sestanku obravnavali "nekatera odprta vprašanja glede Mercatorja". Poudaril je, da imata obe strani "skupne cilje glede Mercatorja in sta popolnoma na isti liniji, ko gre za vprašanje medsebojne odvisnosti lokalnih dobaviteljev in Mercatorja ter pomena ohranitve sedeža trgovca v Ljubljani za naslednjih nekaj let". Kot je dodal, je bila glavna tema sestanka "način sodelovanja", obe strani pa sta se odkrito zavezali, da bosta"odprta vprašanja v medsebojno korist razrešili do konca leta". Vodstvena ekipa Fortenove se bo po njegovih napovedih v prihodnjih dneh sestala tudi z Agencijo za varstvo konkurence, da bi razrešili vsa odprta vprašanja. Gospodarsko ministrstvo ves čas poudarja, da je Mercator za Slovenijo z vidika delovnih mest, položaja slovenskih dobaviteljev in ustvarjenih prihodkov pomembno podjetje. Pričakovanje države je, da slovenski dobavitelji tudi v novi skupini pod ekonomskimi pogoji ohranijo enakopraven status in da skupina Fortenova zagotovi rast in razvoj največjega slovenskega trgovca ter ohrani sedež celotne skupine v Ljubljani. To naj bi ruski lastniki Fortenove spomladi po Počivalškovih besedah tudi obljubili na ekonomskem forumu v Sankt Peterburgu.

Počivalšek in predstavniki Sberbanke naj bi do konca leta dosegli dogovor glede odprtih vprašanj. FOTO: Bobo