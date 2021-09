Prenova REK obrazcev: poenostavitve za računovodje

Osnovno izhodišče prenove je ukinitev obstoječih REK obrazcev: REK-1, REK-1a, REK-2, REK-1f, PNiPD in statističnega obrazca ZAP/M, so sporočili s Fursa. Vsi ti obrazci skupaj danes obsegajo več kot 300 različnih rubrik za vnos. Za razliko od tega jih bo novi iREK obrazec imel le nekaj več kot 100. Z uvedbo iREK obrazca bo omogočeno popravljanje posameznega individualnega REK obrazca in plačniku davka ne bo treba popravljati celotnega predloženega REK obrazca, kot velja doslej. Gre za poenostavitve, ki bodo davčnim zavezancem, predvsem njihovim računovodjem, v veliko pomoč, so poudarili na finančni upravi.