Je bil minister prehiter? Vlada ostaja pri predlogu obvezne božičnice

So bile napovedi spet prehitre? Vlada ostaja pri predlogu obvezne božičnice, sporočajo tako s finančnega ministrstva kot iz premierjevega kabineta. "Odvisno od socialnega dialoga," je namreč na vprašanje, ali lahko predlog božičnice v višini 639 evrov tudi umaknejo, odgovoril minister za finance Klemen Boštjančič. Da o predlogu božičnice ni vedel nič, medtem priznava celo močno presenečen gospodarski minister Han.

Na ministrstvu za finance so danes zanikali, da je minister Klemen Boštjančič na kongresu Gibanja Svobode včeraj dejal, da bi vlada lahko odstopila od uvedbe obvezne božičnice. Kot so zapisali na družbenem omrežju X , je bila Boštjančičeva izjava na novinarski konferenci po kongresu stranke "v javnosti deloma napačno povzeta". "Minister ni dejal, da bi vlada lahko odstopila od uvedbe obvezne božičnice, saj v dialog s socialnimi partnerji ne vstopaš z ultimatom," so navedli.

"Izhodišča so bila sprejeta, Ekonomsko-socialnemu svetu bodo poslana v obravnavo," so sporočili tudi iz kabineta predsednika vlade Roberta Goloba.

Zapis so na X poobjavili tudi v premierjevem kabinetu, pri tem pa izpostavili, da je "stališče vlade glede božičnice jasno". Kot so spomnili, so bila izhodišča za uvedbo obvezne 14. plače v četrtek na vladi potrjena, zdaj bodo na vrsti socialni partnerji.

Sindikati: Neresno in podcenjujoče do državljanov

Obvezna božičnica bo ali ne bo? "Vse je možno," je namreč včeraj – po tem, ko je vlada predlog že dala na mizo – presenetil finančni minister. In na vprašanje, ali je možno, da predlog še umaknejo, dejal: "Odvisno od socialnega dialoga." Kar pa je negativno presenetilo predstavnike zaposlenih. "Če bo to zgolj nek predlog, ki je bil vržen in bo zdaj umaknjen, potem je to seveda neresno in podcenjujoče tako do socialnih partnerjev kot do državljanov," meni predsednik sindikata Pergam Jakob Počivavšek.

"Jaz bom jasno povedal: nisem vedel za ta predlog. Je za ljudi dober. Nam je osnova, da pravočasno komuniciramo, pa da ESS da soglasje, če tega ne bo, ta projekt ne bo zaživel," pravi minister za gospodarstvo Matjaž Han.

Bolj zadovoljni, da se je vlada pripravljena pogajati, so bili do predloga božičnice sicer kritični delodajalci, ki v primeru sprejetja grozijo z izstopom iz socialnega dialoga. "Se bomo torej nekako soočili in pogajali na Ekonomsko socialnem svetu. Kar pa je dejal minister Boštjančič, pa zaenkrat ne vem, kaj pomeni," pravi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar. Da bi bilo vsekakor smiselno, da se tovrstne zadeve, sploh če vlada ne ve, ali bo svoje napovedi uresničila ali ne, morda res najprej predebatira s socialnimi partnerji, še dodaja Počivavšek. "Vlada je v četrtek soglasno potrdila predlog, ki smo ga takoj po potrditvi poslali na ESS in jih pozvali k razpravi. Jaz si bolj demokratičnega načina ne znam predstavljati," pa je ob tem navrgel minister za finance. Delodajalce medtem skrbi, da gre le za predstavo za javnost. "Zgroženi smo, da se pravzaprav v nehvaležno vlogo postavljamo tisti, ki bi naj to lepo obljubo izplačali, pa ne zmoremo," pristavlja Cvar. Opozorila, ki pa jih premier zavrača. "Meni je prav žal za vse direktorje, za vse lastnike zasebnega kapitala, ki 'jamrajo', kako jih bo božičnica za njihove zaposlene uničila. No, države ne bo uničila," pravi predsednik vlade Robert Golob. V kar pa ni tako prepričan ekonomist Marko Jaklič, ki opozarja, da bi božičnica v proračun navrtala dodatnih več kot 700 milijonov evrov, kar pomeni, da pri primanjkljaju pridemo na štiri odstotke. "Kjer pa že začnejo brneti alarmi, tako v mednarodni skupnosti kot v Evropski uniji. Nevarna je ta igra, ki se jo gre vlada," opozarja profesor z ljubljanske Ekonomske fakultete, ter dodaja, da gre za "zelo prozoren populizem". Vlada sicer na pogajanja s socialnimi partnerji – kjer je, kot pravi minister Boštjančič, vse mogoče – prihaja z izhodišči, da bi božičnico uvedla še letos. Datum pogajanj pa za zdaj še ni določen.

Spomnimo ...

Boštjančič je včeraj med drugim izrazil pričakovanje, da bo socialni dialog o vladnih izhodiščih za obvezno božičnico stekel v prihodnjih dneh. "Ko bomo videli, kakšen je odziv in kje lahko pridemo skupaj in kje ne, potem bomo naredili naslednje korake," je napovedal. Ob tem se je obregnil ob ostre kritike gospodarstva, v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so denimo zagrozili celo z izstopom iz Ekonomsko-socialnega sveta. V prihodnje bi si želel "malo manj kritizerstva", preden socialni partnerji sploh sedejo za isto mizo in se o predlogu pogovorijo, je dejal finančni minister.

Danes se je sicer ob predlog obvezne božičnice na srečanju SD v ljubljanskem Mostecu obregnil tudi prvak SD in gospodarski minister Matjaž Han. Kot je ocenil, je včasih bolje v javnost dati kakšen predlog manj, tistega, ki se ga da, pa mora biti premišljen in utemeljen z družbenimi potrebami. Treba je videti celotno sliko, potrebe države na eni in zmožnosti gospodarstva na drugi strani, je še poudaril.

Bi lahko vlada pol leta pred volitvami sploh odstopila od takega predloga, kot ga je najavil premier? Pričakovanja so velika, kako pa se bo vse skupaj izteklo? FOTO: Thinkstock icon-expand