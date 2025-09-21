Svetli način
Gospodarstvo

Je bil minister prehiter? Vlada ostaja pri predlogu obvezne božičnice

Ljubljana, 21. 09. 2025 19.37 | Posodobljeno pred 1 uro

Kaja Kobetič , STA , Ti.Š.
So bile napovedi spet prehitre? Vlada ostaja pri predlogu obvezne božičnice, sporočajo tako s finančnega ministrstva kot iz premierjevega kabineta. "Odvisno od socialnega dialoga," je namreč na vprašanje, ali lahko predlog božičnice v višini 639 evrov tudi umaknejo, odgovoril minister za finance Klemen Boštjančič. Da o predlogu božičnice ni vedel nič, medtem priznava celo močno presenečen gospodarski minister Han.

Na ministrstvu za finance so danes zanikali, da je minister Klemen Boštjančič na kongresu Gibanja Svobode včeraj dejal, da bi vlada lahko odstopila od uvedbe obvezne božičnice.

Kot so zapisali na družbenem omrežju X , je bila Boštjančičeva izjava na novinarski konferenci po kongresu stranke "v javnosti deloma napačno povzeta". "Minister ni dejal, da bi vlada lahko odstopila od uvedbe obvezne božičnice, saj v dialog s socialnimi partnerji ne vstopaš z ultimatom," so navedli.

"Izhodišča so bila sprejeta, Ekonomsko-socialnemu svetu bodo poslana v obravnavo," so sporočili tudi iz kabineta predsednika vlade Roberta Goloba.

Zapis so na X poobjavili tudi v premierjevem kabinetu, pri tem pa izpostavili, da je "stališče vlade glede božičnice jasno". Kot so spomnili, so bila izhodišča za uvedbo obvezne 14. plače v četrtek na vladi potrjena, zdaj bodo na vrsti socialni partnerji.

Sindikati: Neresno in podcenjujoče do državljanov

Obvezna božičnica bo ali ne bo? "Vse je možno," je namreč včeraj – po tem, ko je vlada predlog že dala na mizo – presenetil finančni minister. In na vprašanje, ali je možno, da predlog še umaknejo, dejal: "Odvisno od socialnega dialoga."

Kar pa je negativno presenetilo predstavnike zaposlenih. "Če bo to zgolj nek predlog, ki je bil vržen in bo zdaj umaknjen, potem je to seveda neresno in podcenjujoče tako do socialnih partnerjev kot do državljanov," meni predsednik sindikata Pergam Jakob Počivavšek.

"Jaz bom jasno povedal: nisem vedel za ta predlog. Je za ljudi dober. Nam je osnova, da pravočasno komuniciramo, pa da ESS da soglasje, če tega ne bo, ta projekt ne bo zaživel," pravi minister za gospodarstvo Matjaž Han.

Bolj zadovoljni, da se je vlada pripravljena pogajati, so bili do predloga božičnice sicer kritični delodajalci, ki v primeru sprejetja grozijo z izstopom iz socialnega dialoga. "Se bomo torej nekako soočili in pogajali na Ekonomsko socialnem svetu. Kar pa je dejal minister Boštjančič, pa zaenkrat ne vem, kaj pomeni," pravi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar. Da bi bilo vsekakor smiselno, da se tovrstne zadeve, sploh če vlada ne ve, ali bo svoje napovedi uresničila ali ne, morda res najprej predebatira s socialnimi partnerji, še dodaja Počivavšek.

"Vlada je v četrtek soglasno potrdila predlog, ki smo ga takoj po potrditvi poslali na ESS in jih pozvali k razpravi. Jaz si bolj demokratičnega načina ne znam predstavljati," pa je ob tem navrgel minister za finance.

Delodajalce medtem skrbi, da gre le za predstavo za javnost. "Zgroženi smo, da se pravzaprav v nehvaležno vlogo postavljamo tisti, ki bi naj to lepo obljubo izplačali, pa ne zmoremo," pristavlja Cvar.

Opozorila, ki pa jih premier zavrača. "Meni je prav žal za vse direktorje, za vse lastnike zasebnega kapitala, ki 'jamrajo', kako jih bo božičnica za njihove zaposlene uničila. No, države ne bo uničila," pravi predsednik vlade Robert Golob.

V kar pa ni tako prepričan ekonomist Marko Jaklič, ki opozarja, da bi božičnica v proračun navrtala dodatnih več kot 700 milijonov evrov, kar pomeni, da pri primanjkljaju pridemo na štiri odstotke. "Kjer pa že začnejo brneti alarmi, tako v mednarodni skupnosti kot v Evropski uniji. Nevarna je ta igra, ki se jo gre vlada," opozarja profesor z ljubljanske Ekonomske fakultete, ter dodaja, da gre za "zelo prozoren populizem".

Vlada sicer na pogajanja s socialnimi partnerji – kjer je, kot pravi minister Boštjančič, vse mogoče – prihaja z izhodišči, da bi božičnico uvedla še letos. Datum pogajanj pa za zdaj še ni določen.

Spomnimo ...

Boštjančič je včeraj med drugim izrazil pričakovanje, da bo socialni dialog o vladnih izhodiščih za obvezno božičnico stekel v prihodnjih dneh. "Ko bomo videli, kakšen je odziv in kje lahko pridemo skupaj in kje ne, potem bomo naredili naslednje korake," je napovedal.

Ob tem se je obregnil ob ostre kritike gospodarstva, v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so denimo zagrozili celo z izstopom iz Ekonomsko-socialnega sveta. V prihodnje bi si želel "malo manj kritizerstva", preden socialni partnerji sploh sedejo za isto mizo in se o predlogu pogovorijo, je dejal finančni minister.

Danes se je sicer ob predlog obvezne božičnice na srečanju SD v ljubljanskem Mostecu obregnil tudi prvak SD in gospodarski minister Matjaž Han. Kot je ocenil, je včasih bolje v javnost dati kakšen predlog manj, tistega, ki se ga da, pa mora biti premišljen in utemeljen z družbenimi potrebami. Treba je videti celotno sliko, potrebe države na eni in zmožnosti gospodarstva na drugi strani, je še poudaril.

Bi lahko vlada pol leta pred volitvami sploh odstopila od takega predloga, kot ga je najavil premier? Pričakovanja so velika, kako pa se bo vse skupaj izteklo?
Bi lahko vlada pol leta pred volitvami sploh odstopila od takega predloga, kot ga je najavil premier? Pričakovanja so velika, kako pa se bo vse skupaj izteklo? FOTO: Thinkstock

Vlada je v četrtek potrdila izhodišča za uvedbo obvezne božičnice in zvišanje praga za tako imenovane normirance. Božičnica bi bila obvezna v višini polovice minimalne plače, prag za vstop v sistem normirancev pa bi se zvišal na 50.000 evrov za popoldanske oziroma na 120.000 evrov za polne normirance.

božičnica Klemen Boštjančič vlada Jakob Počivavšek Blaž Cvar Marko Jaklič
BBcc
21. 09. 2025 20.51
Seveda bo. Pred volitvami. Pa še ostane po volitvah. 14. Plača bo. Toliko da se piše.
ODGOVORI
0 0
Mušmula
21. 09. 2025 20.49
Malo več bi pa lahko dali, v razvitih državah je 13 in 14 plača. Naj naredijo tako pa ne rabijo ne božičnice ne regresa.
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
21. 09. 2025 20.48
+1
Kaj dela Holobja vlada: ---- "Drva-ja -- drva-ne, ** bojler-ja -- bojler-ne, omrežnina-ja -- omrežnina-ne, ** bencin-dol .. bencin-gor, ** kuža-ja -- kuža-ne" ** davek na nepremičnine-ja .. davek na nepremičnine-ne ** luč-ne, luč- ja ** Senade-ja -- Senede-ne ** helikopter-ja, helikopter-ne, ** stanovanja-ja, stanovanja-ne ... posvetovalni referendum-ja -- posvetovalni referendum-ne ** iztop iz Nata - ja -- Iztop iz Nata - ne .... .. Helikopter- ne .. Helikopter - ja Božičnica - JA --- Božićnica - NE -- jao, jao !!!
ODGOVORI
1 0
Bolfenk2
21. 09. 2025 20.44
+7
Predvolilni bonbonček na račun podjetnikov, kaj takšnega so zmožni le skrajni levičarji. Vsi podjetniki bodo pobegnili iz Slovenije. Delavci ne bodo ostali le brez božičnice ampak tudi brez plač. Za golobovo vlado bo od Slovenije ostalo le pogorišče.
ODGOVORI
7 0
berger 2
21. 09. 2025 20.43
+6
Boštjančič ima vse pogoje, da je finančni minister lahko samo v Golobovi vladi. Bil je v Vegradu, ko jel šel ta v stečaj. Bil je v Adrii Airweis, ko so jo poceni razprodali nemškemu - očitno goljufu, kar se e kasneje izkazalo - Za to bi morala ta ekipa odgovarjati tudi kazensko. Je pa za nagrado minister !!! Možno samo v Golobnjaku
ODGOVORI
6 0
BeGood
21. 09. 2025 20.43
+0
Če že mora biti božičnica, naj bo enaka za vse, tudi za upokojence. Ne pa, da bodo eni dobili 5000 EUR ali celo več, drugi pa npr. 150 EUR.
ODGOVORI
1 1
Darko32
21. 09. 2025 20.43
+4
Nevem kaj se na tej točki dajemo. Tukaj je enostavna rešitev v smer dohodninske lestvice, katera se decembra spremeni tako, da se omogoči višja plača in tukaj je rešitev 13 plače oziroma božičnice rešena.
ODGOVORI
4 0
MasteRbee
21. 09. 2025 20.41
+2
Od delodajalcev zahtevat del tistega kar je vzel golobizem je precej cinično. V javnem sektorju lahko dajo komot dve, ne bo noben protestiral, tudi če bo potem namesto pet, šest milijard primanjljaja.
ODGOVORI
2 0
zajfa
21. 09. 2025 20.45
-2
Golobizem je dal, končno po 34 letih, vi ste pa ves čas jemali od leta 1991 dalje.
ODGOVORI
1 3
MasteRbee
21. 09. 2025 20.46
Kaj je dal?
ODGOVORI
0 0
Antena
21. 09. 2025 20.41
+7
Ta vlada je 100% na drogah. No ja se par mesecev in gasa, da jih ne vidimo
ODGOVORI
7 0
zajfa
21. 09. 2025 20.45
-1
Kar žal mi te je.
ODGOVORI
0 1
Minifa
21. 09. 2025 20.39
+6
Janša pridi nazaj in razženi ta rdeči kupleraj..dokler je še čas..
ODGOVORI
8 2
zajfa
21. 09. 2025 20.42
-5
Bo ja, nikoli več. Ste zafurali vse. Raje pojdite s svojimi delavci iz Indije, Nepala in Kosova na en dober burek in zaplešite eno kolo, da ste prihranili 100eur/ mesec ker niste vzeli SLO delavca, vmes pa izgubili milijone, ker vaša SDS ne bo nikoli več vladala. Pirova zmaga prve klase. :)
ODGOVORI
0 5
zajfa
21. 09. 2025 20.38
-2
Pri tej božičnici se vidi kakšne delodajalce imamo v resnici pri nas, ko gre za njihove lastne delavce je vse takoj apriori NE, in NE MOREMO, ZMOREMO, pa tudi, če podjetju gre dobro. Tako avtomatsko, brez sramu vse odklanjajo, da se bodo enkrat zmotili in bodo, ko bo Vlada rekla: Znižali vam bomo davke; bodo rekli NE, NE, NE, ne zmoremo!!! Aja, joj, se opravičujemo, smo mislili, da se mislili, da boste dvignili davke, ne saj smo ZA, smo ja, ja, seveda, hvala. A lahko kle še ene škampke.., pa en konjak, ja, hvala.
ODGOVORI
4 6
Pacient2
21. 09. 2025 20.40
+4
Hehe priviti bi morale tiste podjetnike ki ne dajo druge pa pustit pri miru.
ODGOVORI
4 0
Pacient2
21. 09. 2025 20.38
+3
Kakšno jugoslovansko upravljanje. Smo se kar malo pomladili
ODGOVORI
3 0
Pacient2
21. 09. 2025 20.37
+7
Janša je kljub zaprtemu gospodarstvu potem prišel na zeleno vejo. Tile nimajo niti za sproti
ODGOVORI
7 0
Srebrnl breg
21. 09. 2025 20.36
+7
Žalostno,da sem jih volil
ODGOVORI
7 0
Muca ne grize
21. 09. 2025 20.37
+5
Prej bi mislil
ODGOVORI
5 0
Pacient2
21. 09. 2025 20.36
+5
4 milijarde minusa halo levi?? La nobene korone pa nič.
ODGOVORI
5 0
frenk707
21. 09. 2025 20.36
-8
Volivci ne bomo nikoli pozabili vlade 2020-2022, ko so nam vladali avtokrat, primitivci, prostaki, kriminalci, psihopati, sociopati in narcisi,... imenovali smo jih klerojanšizem.
ODGOVORI
2 10
MasteRbee
21. 09. 2025 20.38
+1
denarja pa kot toče...¸teh časov ne bo nikoli več...
ODGOVORI
1 0
Groucho Marx
21. 09. 2025 20.38
+3
Pomiri se, srebrna frenkica. 😅🤣
ODGOVORI
3 0
razumi če lahko
21. 09. 2025 20.36
+6
Uvedite obvezno delo za prejemnike socialne podpore vsaj 40 ur na mesec pa bo takoj višek denarja pa še delovne sile ne boste več rabili uvažati!
ODGOVORI
6 0
zajfa
21. 09. 2025 20.50
Sanjaj, to smo že imeli. Da boste potem vi delodajalci dajali še manjše plače, jok brate, ta film je mimo. Zdaj ima delavec pogajalsko moč prvič po 30 letih. Morali bi vas vsaj 30% strpati v zapor za več let, ker ste s svojimi mahinacijami skupaj z računovodskimi servisi in odvetniškimi pisarnami, notarji uničili državo.
ODGOVORI
0 0
zajfa
21. 09. 2025 20.34
+1
Ko je treba dati božičnico ni denarja za delavce, ko se pa mudi z naročili in je treba delati pono v noč in tudi za vikende, takrat pa nihče ne vpraša delavca, če se mu da za tistih par eur več viseti v delavnici noč in dan, medtem ko stara krota zgoraj šteje bodoči dobiček in se napihuje kot žaba.
ODGOVORI
5 4
frenk707
21. 09. 2025 20.31
-11
Vlada Roberta Goloba je pravi balzam po dveh letih janšizma, ko je pacientova vlada vladala z odloki, kršila zakonodajo, ustavo, človekove pravice, pretepala ljudi, ki so brali ustavo, nas zapirala v stanovanja, ki je koruptivno nabavljala zaščitno opremo, farški fantje so pa vse to odobravali in financirali svoj inštitut.
ODGOVORI
2 13
xxman.y
21. 09. 2025 20.35
+5
Presel se v Rusijo al pa na Kitajsko. Boš tam videl kako te zapirajo med Covidom.
ODGOVORI
6 1
Groucho Marx
21. 09. 2025 20.39
+3
Pernati s hitrim jezikom in počasno pametjo bo čez pol leta pač odfrčal.
ODGOVORI
3 0
Darko32
21. 09. 2025 20.41
+2
FRENK saj ne vem ali se delaš norca iz GOLOBA ali misliš resno. To, kar počenjajo je nedopustno za uradne ustanove, kot so ministrstva in vlada. Namreč potrebno je paziti na vsako izrečeno besedo, da ne more nihče spraviti v neugodni polložaj nekoga. Tukaj pa imamo, da se javno dokazuje, da ne smemo nikomur verjeti v njegove besede. Tudi če jih napišejo. To so dokazali prav tisti, ki imajo upravne izpite in pravosodne izpite in magisterske nazive. Dajmo se zresniti in nehajmo se delati norca iz naroda. Žal ti kekci se delajo norca iz naroda z 500 na uro. Zato pravim, da je po eni strani pravilno, saj sami pomagajo z svojim početjem z velikimi lopatami odstranjevati meglo, aktero so v začetku proizvedli. Sedaj pa sami meglo odstranjujejo in vidimo kakšno je stanje duha in znanja. ŽAl si sam izpadel velik KEKEC na kvadrat. Očitno nimaš urejenega podstrešja glede zaščite in osebne zaščite na tem ali onem področju. Posledično vidimo to na delovnih mestih, kjer nimajo delavci niti osnovne zaščitne opreme in potem namesto, da bi ugotavljali vzroke za neko obolevnost vidimo, da se gre raje v ponarejanje poročil. Videli in brali smo tudi o tem. Zato ti priporočam, da s emalo zamisliš in ne sekaš takšnih neumnosti. Cerkev je organizirala maše po video in ljudje so maše spremljali tudi tako. Žal je tvojim idolom šlo to v nos. Zato samo nadaljuj tako, ker z tem pokažeš svojo stopnjo razgledanosti.
ODGOVORI
2 0
zajfa
21. 09. 2025 20.31
-2
A ni bila pred leti neka risanka, ki govori o škrtem podjetniku, ki ni želel dati nič od sebe za božič? Država bi morala plačati SLO delodajalcem (vsem) enkrat letno ogled te risanke in filma brezplačno. Plus kokice. Da, vidijo, da se vse da, če se le hoče. Ena orgija manj, ena guma za Mercedesa manj, ena Rolex ura manj (jih bo imel pač samo 12) itd.
ODGOVORI
3 5
