Preobrat: Slovenija ne bo več na črni listi

Kot smo poročali, se je Slovenija kot edina članica EU znašla na črni listi Revoluta. To je pomenilo, da pravne in tudi fizične osebe v ZDA prek Revoluta niso mogle pošiljati denarja v Slovenijo ali ga iz Slovenije prejemati. To informacijo so za Forbes Slovenija potrdili pri britanski digitalni banki Revolut. A zdaj Forbes Slovenija poroča, da se je zgodil preobrat in da Slovenija ni več na črni listi, vzrok, zakaj se je tam znašla pa še vedno ni jasen. Pri Revolutu so za medij potrdili, "da je bila situacija rešena in da bo spletna stran kmalu posodobljena."
Na črnem seznamu so države, kot so Afganistan, Irak, Iran, Severna Koreja, okupirana ukrajinska ozemlja Lugansk in Doneck, Kuba, Venezuela, palestinska ozemlja Gaza in Zahodni breg ter več afriških držav. Na prvem od obeh seznamov so še nekatere majhne otoške države in celo Antarktika. Gre za seznama Nepodprta nakazila, poslana iz Revoluta (Unsupported transfers sent from Revolut), in Nepodprti prilivi v Revolut (Unsupported inbound bank transfers). Na obeh seznamih je Slovenija edina članica EU, od evropskih držav so na seznamu še Albanija, Kosovo, Belorusija in Rusija, še piše Forbes.
