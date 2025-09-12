Svetli način
Gospodarstvo

Preobrat: Slovenija ne bo več na črni listi

Ljubljana , 12. 09. 2025 17.55 | Posodobljeno pred 1 uro

Preobrat glede statusa Slovenije na črni listi neobanke Revolut. Slovenija je bila edina članica EU, ki je bila uvrščena nanj, vzroki zanjo pa ostajajo nejasni. Sedaj naj bi bila država z obeh seznamov nepodprtih nakazil umaknjena.

Kot smo poročali, se je Slovenija kot edina članica EU znašla na črni listi Revoluta. To je pomenilo, da pravne in tudi fizične osebe v ZDA prek Revoluta niso mogle pošiljati denarja v Slovenijo ali ga iz Slovenije prejemati. To informacijo so za Forbes Slovenija potrdili pri britanski digitalni banki Revolut. A zdaj Forbes Slovenija poroča, da se je  zgodil preobrat in da Slovenija ni več na črni listi, vzrok, zakaj se je tam znašla pa še vedno ni jasen.  Pri Revolutu so za medij potrdili, "da je bila situacija rešena in da bo spletna stran kmalu posodobljena." 

Revolut
Revolut FOTO: Shutterstock

Na črnem seznamu so države, kot so Afganistan, Irak, Iran, Severna Koreja, okupirana ukrajinska ozemlja Lugansk in Doneck, Kuba, Venezuela, palestinska ozemlja Gaza in Zahodni breg ter več afriških držav. Na prvem od obeh seznamov so še nekatere majhne otoške države in celo Antarktika. Gre za seznama Nepodprta nakazila, poslana iz Revoluta (Unsupported transfers sent from Revolut), in Nepodprti prilivi v Revolut (Unsupported inbound bank transfers). Na obeh seznamih je Slovenija edina članica EU, od evropskih držav so na seznamu še Albanija, Kosovo, Belorusija in Rusija, še piše Forbes. 

revolut neobanka črna lista Revolut Slovenija nepodprta nakazila Forbes Slovenija
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

vvvilice
12. 09. 2025 19.25
+2
Slo naj bi bila mala Švica so nam obljubljali, no pa še Revolut je malo dvomil
ODGOVORI
2 0
Dejmonaši
12. 09. 2025 19.12
+3
Ma bejž no, ne morem verjet!
ODGOVORI
3 0
deltex
12. 09. 2025 18.59
+1
Verjetno je prišlo do povsem klasične tehnične napake, ki je pogosta: namreč mednarodna oznaka in internetna domena države Siera Leone, je SL in jo hitro pomešajo z SLO...meni so celo v dveh spletnih trgovinah narobe kliknili, a je sistem sam zaznal napako, ker se država ni ujemalola z mednarodno klicno številko. Tako da ne gre tu za neko hudo zaroto, zgolj napako, ki so jo odpravili v 40 urah... Revolut je na5v Sloveniji zelo priljubljena neobanka.
ODGOVORI
2 1
Panter 63
12. 09. 2025 19.07
+1
Ja, seveda da je to tako. Pravljica za lahko noč.
ODGOVORI
1 0
Etienko
12. 09. 2025 18.45
+3
Vidijo oni, od kod najbolj v EU nepodprta nakazila letijo...
ODGOVORI
3 0
Ricola Swiss
12. 09. 2025 18.33
+1
V Dobruški vasi zopet plešemo in nosimo transparente Maljevca!
ODGOVORI
3 2
agent.brinko
12. 09. 2025 18.30
+0
ker gre Baron po denar v Slovenijo in ga drugače ne bo mogel nakazati v ZDA
ODGOVORI
1 1
Tomaž Hacin
12. 09. 2025 18.16
+0
Pa koga to briga.
ODGOVORI
3 3
Tomaž Hacin
12. 09. 2025 18.16
+2
Slovenija je že na črni listi v svetu in to na prvem mestu, zaradi nerazgledanih političnih odločitev v Eu.
ODGOVORI
6 4
4BIDEN
12. 09. 2025 18.14
+5
Važn, da so rusi prodali sberbank nlbju za 1 euro
ODGOVORI
5 0
prince of persia
12. 09. 2025 18.12
+1
Robery Golob je poklicu Melanio.
ODGOVORI
3 2
agent.brinko
12. 09. 2025 18.32
+1
ne, ne, klicala je NPM
ODGOVORI
1 0
bb5a
12. 09. 2025 18.12
+0
Vir: Golob?
ODGOVORI
3 3
mackon08
12. 09. 2025 18.11
Uh zdaj sem si oddahnil. Pa to.
ODGOVORI
0 0
