Preobrat: Slovenija ne bo več na črni listi

Kot smo poročali, se je Slovenija kot edina članica EU znašla na črni listi Revoluta. To je pomenilo, da pravne in tudi fizične osebe v ZDA prek Revoluta niso mogle pošiljati denarja v Slovenijo ali ga iz Slovenije prejemati. To informacijo so za Forbes Slovenija potrdili pri britanski digitalni banki Revolut. A zdaj Forbes Slovenija poroča, da se je zgodil preobrat in da Slovenija ni več na črni listi, vzrok, zakaj se je tam znašla pa še vedno ni jasen. Pri Revolutu so za medij potrdili, "da je bila situacija rešena in da bo spletna stran kmalu posodobljena."