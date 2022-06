Pretresi na kripto trgu: Bitcoin v enem dnevu izgubil skoraj desetino vrednosti

Novo strmoglavljenje najbolj razširjene in priljubljene kriptovalute - Bitcoina. Njegova vrednost je v enem dnevu padla skoraj za desetino - pod 23 tisoč evrov, kar je najnižje v zadnjem letu in pol. Vrednost kriptovalut sicer že zadnjih nekaj tednov vztrajno pada, vzrok za to pa vse višja inflacija, naraščanje obrestnih mer in vsesplošna negotovost na vseh finančnih trgih.

Ali smo na pragu popolnega zloma trga kriptovalut ali le v pričakovanju, da se bodo številke ponovno obarvale v zeleno. Odgovora nima nihče - napovedi stroke so različne, a povsem jasno, da se nad kripotrgom zgrinjajo temni oblaki. "Moramo vedeti, da se je samo od začetka leta vrednost bitcoina znižala za 40 odstotkov, etheriuma pa za 60 odstotkov, tako da seveda je predvsem zelo velika negotovost," ocenjuje Matej Lahovnik iz Ekonomske fakultete. Negotovost, ki jo v prvi vrsti prinašajo številni pretresi, krize, ki ta hip bremenijo cel svet. "V covidu smo že, ne vem, dve leti, vojna je zraven pri sosedih, inflacija, obrestna mera se povečuje, ne moremo pričakovati ekonomske rasti in nekih pozitivnih trgov," meni ustanovitelj in direktor GoCrypto.com Dejan Roljić. icon-expand Novembra lani je bila vrednost Bitcoina na rekordni ravni: slabih 58 tisoč evrov. FOTO: Dreamstime "Investicije v kripto morajo biti investicije, ki jih lahko pogrešaš" Bitcoin je v enem dnevu strmoglavil pod 23 tisočakov. Novembra lani je njegova rekordna vrednost znašala slabih 58 tisoč evrov. Za še več zaskrbljenosti med vlagatelji je poskrbel nedavni popoln zlom kriptokovanca Tera Luna: njegova vrednst je z več kot 100 evrov v 24 urah padla takorekoč na ničlo. "Tako kot so nekateri obogateli s trgovanjem s kripotvalutami, so nekateri ob zlomu Tere osiroteli pravzaprav. In marsikdo je tudi čez noč prišel na beraško palico. Tako da je treba biti zelo previden pri naložbah v kriptovalute," svetuje Lahovnik. "Investicije v kripto morajo biti investicije, ki jih lahko pogrešaš, isto velja za neke delniške trge. Sploh pri nekih malih investitorjih, zato ker ni takega znanja in okretnosti, da bi lahko iz tega delali ogromne profite. Tako da po pameti," še dodaja Roljić. Tokratni strm padec Bitcoina lahko pripišemo tudi zaustavljenemu trgovanju na platformi Celsius. Ta je ustavila možnost izplačil zaradi, kot pojasnjujejo, "ekstremnih tržnih razmer", kar po mnenju stroke vnaša dodatno negotovost na že tako ranljivem kriptotrgu.