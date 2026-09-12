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Gospodarstvo

Prevozniki pozdravljajo pomoč panogi, a se pogajajo za nove ukrepe

Ljubljana, 12. 09. 2026 18.52 pred 13 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA Ti.Š.
Prevoznik opozarjajo še na pomanjkanje kadra in birokratizacijo. (Fotografija je simbolična)

Prevozniki pozdravljajo, da je DZ potrdil pomoč kmetijstvu in prevozništvu zaradi dragega goriva. Izvršni podpredsednik OZS Peter Pišek je na tradicionalnem srečanju prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije dejal, da je ta pomoč nujna, opozoril pa je tudi na pomanjkanje delovne sile v panogi in birokratizacijo.

"Pomoč je nujna, dobrodošla. Terjali smo jo od prejšnje vlade že zadnja tri leta, odkar je transportni sektor zapadel v krizo," je v izjavi za medije danes v Ljubljani dejal izvršilni podpredsednik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Peter Pišek.

DZ je namreč včeraj sprejel Zakon o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki bo prinesel subvencije za gorivo za kmete in prevoznike ter slednjim tudi sofinanciranje nakupa pnevmatik.

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Tudi predsednik sekcije za tovorni promet pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Milan Slokar je ukrep pozdravil. Prepričan je, da lahko pomaga pri umiritvi rasti cen. Treba pa bo nadzirati, ali se bo ublažitev za prevoznike prelila na končnega kupca.

Današnjega srečanja, ki ga je obiskalo več kot 2000 ljudi, razstavljavcev pa je več kot 60, so se udeležili tudi gospodarski minister Anže Logar, predsednik DS in Fokusa Marko Lotrič, evropski poslanec iz vrst Svobode Marjan Šarec, predsednik SD Matjaž Han in ljubljanski župan Zoran Janković.

Slovenski prevozniki si sicer želijo dodatnih izboljšav, zato se pogajajo za nove ukrepe. Pišek je izpostavil, da je treba postopke poenostaviti, načrtovati več infrastrukturnih investicij in področje davčno razbremeniti. "Hrbtenica gospodarstva slovenskega je transport, brez transporta ni življenja," je poudaril.

Predsednik OZS Blaž Cvar je na dogodku poudaril, da je konkurenčno cestno prevozništvo nujno za uspešno malo gospodarstvo in zanesljivo delovanje države, so sporočili naknadno iz zbornice. Zavzel se za manj novih obremenitev in ovir, birokracije, razbremenitev stroškov dela ter stabilna in predvidljiva pravila. "Podjetjem moramo omogočiti, da vlagajo, zaposlujejo in rastejo. Močno prevozništvo pomeni močno gospodarstvo, od tega pa ima korist celotna družba," je dejal Cvar.

Prevoznik opozarjajo še na pomanjkanje kadra in birokratizacijo. (Fotografija je simbolična)
Prevoznik opozarjajo še na pomanjkanje kadra in birokratizacijo. (Fotografija je simbolična)
FOTO: Aljoša Kravanja

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je novinarjem dejal, da pripravljajo tudi druge predloge za davčno razbremenitev prevozništva. "Prevozniki v tej naftni krizi niso sami," je poudaril.

Tudi z zakonom o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bodo državljani najverjetneje odločali na referendumu, želijo po ministrovih besedah pomagati gospodarstvu. Prevozniški sektor je skupaj z logistiko po njegovih navedbah zelo pomemben, saj predstavlja več kot 15 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP).

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Pomemben del srečanja je bilo po navedbah OZS zbiranje podpisov proti uvedbi sistema ETS 2 za cestni promet in dodatnemu prispevku na gorivo. Organizatorji so opozorili, da bi nove obremenitve dodatno vplivale na ceno goriva in konkurenčnost slovenskih prevoznikov. Ob tem so poudarili, da panoga podpira odgovoren zeleni prehod, vendar mora biti ta izvedljiv, pravičen in usklajen z dejanskimi možnostmi gospodarstva.

Zbrane podpise bodo skupaj s pozivom, ki ga je kot prvopodpisana podprla evropska poslanka Zala Černilec Tomašič (EPP/SDS), poslali predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen.

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KOMENTARJI1

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Pajo_36
12. 09. 2026 19.05
Kot prvo, zelo dobro poznam tele modele. Prva stvar: ja, Slovenija je izvozna država in seveda se rabi delovno silo, za to. Ampak to bo kmalu passe, ker folk res noče več tega delati. Današnji sončki šoferji? Lepo vas prosim.... Druga stvar: vi ste dostikrat dobili veliko predlogov, da bi štipendirali mlade mehanike in mehanike in voznike, pa tega niste hoteli, ja seveda je pa sedaj kriza, ker večina vas ne zna pogledati niti milimeter v prihodnost. Obdavčitev? Dejte no. Šofer ima minimalca, potem pa je plačan na dnevnice, ki so neobdavčene. Če imate partnerje v tujini in z njimi delate, so računi neobdavčeni, ostalo se balansira z vstopnim in izstopnim davkom. Ja, med slovenskimi firmami, pa je davek. Če tankate v tujini, se vam DDV države, kjer tankate povrne, janševa vlada vam pa še do danes ni povrnila evra trošarin, aja sej res, sej je Zala neki podpisala ane.... Vse jasno, kam pes taco moli. Ta zadn čas je, da se tudi mal spucate, ker je veliko slabih firm, ki itak goljufajo od zaposlenih, do partnerjev in mogoče prav pomanjkanje voznikov pripelje do čistke, ki je potrebna.
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