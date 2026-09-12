Prevozniki pozdravljajo pomoč panogi, a se pogajajo za nove ukrepe

"Pomoč je nujna, dobrodošla. Terjali smo jo od prejšnje vlade že zadnja tri leta, odkar je transportni sektor zapadel v krizo," je v izjavi za medije danes v Ljubljani dejal izvršilni podpredsednik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Peter Pišek. DZ je namreč včeraj sprejel Zakon o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki bo prinesel subvencije za gorivo za kmete in prevoznike ter slednjim tudi sofinanciranje nakupa pnevmatik.

Tudi predsednik sekcije za tovorni promet pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Milan Slokar je ukrep pozdravil. Prepričan je, da lahko pomaga pri umiritvi rasti cen. Treba pa bo nadzirati, ali se bo ublažitev za prevoznike prelila na končnega kupca.

Današnjega srečanja, ki ga je obiskalo več kot 2000 ljudi, razstavljavcev pa je več kot 60, so se udeležili tudi gospodarski minister Anže Logar, predsednik DS in Fokusa Marko Lotrič, evropski poslanec iz vrst Svobode Marjan Šarec, predsednik SD Matjaž Han in ljubljanski župan Zoran Janković.

Slovenski prevozniki si sicer želijo dodatnih izboljšav, zato se pogajajo za nove ukrepe. Pišek je izpostavil, da je treba postopke poenostaviti, načrtovati več infrastrukturnih investicij in področje davčno razbremeniti. "Hrbtenica gospodarstva slovenskega je transport, brez transporta ni življenja," je poudaril. Predsednik OZS Blaž Cvar je na dogodku poudaril, da je konkurenčno cestno prevozništvo nujno za uspešno malo gospodarstvo in zanesljivo delovanje države, so sporočili naknadno iz zbornice. Zavzel se za manj novih obremenitev in ovir, birokracije, razbremenitev stroškov dela ter stabilna in predvidljiva pravila. "Podjetjem moramo omogočiti, da vlagajo, zaposlujejo in rastejo. Močno prevozništvo pomeni močno gospodarstvo, od tega pa ima korist celotna družba," je dejal Cvar.

Prevoznik opozarjajo še na pomanjkanje kadra in birokratizacijo. (Fotografija je simbolična) FOTO: Aljoša Kravanja

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je novinarjem dejal, da pripravljajo tudi druge predloge za davčno razbremenitev prevozništva. "Prevozniki v tej naftni krizi niso sami," je poudaril. Tudi z zakonom o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bodo državljani najverjetneje odločali na referendumu, želijo po ministrovih besedah pomagati gospodarstvu. Prevozniški sektor je skupaj z logistiko po njegovih navedbah zelo pomemben, saj predstavlja več kot 15 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP).