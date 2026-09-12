Prevozniki pozdravljajo pomoč panogi, a se pogajajo za nove ukrepe

"Pomoč je nujna, dobrodošla. Terjali smo jo od prejšnje vlade že zadnja tri leta, odkar je transportni sektor zapadel v krizo," je v izjavi za medije danes v Ljubljani dejal izvršilni podpredsednik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Peter Pišek.
DZ je namreč včeraj sprejel Zakon o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki bo prinesel subvencije za gorivo za kmete in prevoznike ter slednjim tudi sofinanciranje nakupa pnevmatik.
Tudi predsednik sekcije za tovorni promet pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Milan Slokar je ukrep pozdravil. Prepričan je, da lahko pomaga pri umiritvi rasti cen. Treba pa bo nadzirati, ali se bo ublažitev za prevoznike prelila na končnega kupca.
Slovenski prevozniki si sicer želijo dodatnih izboljšav, zato se pogajajo za nove ukrepe. Pišek je izpostavil, da je treba postopke poenostaviti, načrtovati več infrastrukturnih investicij in področje davčno razbremeniti. "Hrbtenica gospodarstva slovenskega je transport, brez transporta ni življenja," je poudaril.
Predsednik OZS Blaž Cvar je na dogodku poudaril, da je konkurenčno cestno prevozništvo nujno za uspešno malo gospodarstvo in zanesljivo delovanje države, so sporočili naknadno iz zbornice. Zavzel se za manj novih obremenitev in ovir, birokracije, razbremenitev stroškov dela ter stabilna in predvidljiva pravila. "Podjetjem moramo omogočiti, da vlagajo, zaposlujejo in rastejo. Močno prevozništvo pomeni močno gospodarstvo, od tega pa ima korist celotna družba," je dejal Cvar.
Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je novinarjem dejal, da pripravljajo tudi druge predloge za davčno razbremenitev prevozništva. "Prevozniki v tej naftni krizi niso sami," je poudaril.
Tudi z zakonom o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bodo državljani najverjetneje odločali na referendumu, želijo po ministrovih besedah pomagati gospodarstvu. Prevozniški sektor je skupaj z logistiko po njegovih navedbah zelo pomemben, saj predstavlja več kot 15 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP).
Pomemben del srečanja je bilo po navedbah OZS zbiranje podpisov proti uvedbi sistema ETS 2 za cestni promet in dodatnemu prispevku na gorivo. Organizatorji so opozorili, da bi nove obremenitve dodatno vplivale na ceno goriva in konkurenčnost slovenskih prevoznikov. Ob tem so poudarili, da panoga podpira odgovoren zeleni prehod, vendar mora biti ta izvedljiv, pravičen in usklajen z dejanskimi možnostmi gospodarstva.
Zbrane podpise bodo skupaj s pozivom, ki ga je kot prvopodpisana podprla evropska poslanka Zala Černilec Tomašič (EPP/SDS), poslali predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen.
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