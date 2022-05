Prevozniki pozivajo k vsaj 10-odstotni podražitvi prevozov

Posledice rekordnih cen goriva so že tu. V Sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici prevoznike pozivajo k podražitvi prevozov za vsaj deset odstotkov, kot nekakšen dodatek na gorivo, pravijo. A višje cene goriv bodo posledično podražile celotno verigo, od tovarne do končnega potrošnika. Zato lahko pričakujemo dražje storitve, izdelke, tudi hrano, saj je na prevoz vezano tako rekoč vse. Ob še višjih cenah se obrtniki bojijo, da se bo povpraševanje po izdelkih in storitvah zmanjšalo.