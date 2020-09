Prevozniki pričakujejo nižje cene goriv, sicer bodo zahtevali državno regulacijo

Prevozniki, združeni v sekcijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), pričakujejo, da bo liberalizacija cen pogonskih goriv vodila v nižje cene. V nasprotnem primeru bodo skupaj s sekcijo za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) usklajeno od vlade zahtevali, da poseže v cene, kot ji to omogoča zakon, in prepreči rast.

Upa, da se bodo uresničile napovedi, da se bodo goriva pocenila in bo "ves tranzit v regiji pri nas polnil rezervoarje" . Dnevno namreč državo po njegovih besedah prečka 20.000 tovornjakov, včasih pa je Slovenija veljala za državo, kjer polnijo rezervoarje zaradi poceni goriva. "Včasih so vsi tu tankali, sedaj pa nihče," je dejal. Pričakuje, da bi z nižjimi cenami slovenski transport postal konkurenčnejši, v proračun pa bi se lahko steklo več denarja. "Slovenija mora imeti najcenejše gorivo v regiji, da bo tranzit pri nas polnil rezervoarje," je poudaril.

Država sicer po njegovih besedah doslej trgovcem ni pripoznavala pomembnega dela stroškov, povezanih z obvezo po dodajanju biogoriv v naftne derivate. "Za ta del stroškov pričakujem, da bo zelo hitro vključen v cene. Dvigi cen, ki niso utemeljeni s stroški, pa bodo bolj postopni, in bodo podvrženi konkurenčnemu pritisku," je navedel. Po njegovem mnenju bo sicer vsak cent nad stroški pomembna podlaga za povečanje dobičkov podjetij in s tem motiv za vstop novih igralcev in širitev kapacitet manjših trgovcev.

Ob današnji napovedi sprostitve cen naftnih derivatov na vseh bencinskih servisih Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da gre za ukrep, od katerega si potrošniki lahko obetajo le višje cene. Zelo težko si namreč predstavljajo, "da bi ponudniki ceno, ki je tako obremenjena z različnimi dajatvami, po sprostitvi znižali, pri čemer tega do zdaj,z eno samo izjemo, niso naredili, pa čeprav bi lahko." "Ponovno se je izkazalo, da vlada pomembne ekonomske odločitve sprejema le na podlagi upoštevanja davčnih prilivov in dobičkov ponudnikov, ki v sedanjem sistemu nikakor niso izkazovali slabega poslovanja, ne pa iz vidika potreb ter stroškov potrošnikov in gospodarstva. Pri tej odločitvi predvsem niso upoštevali posebnosti slovenskega trga naftnih derivatov, na katerem imata dva ponudnika močno prevladujoč tržni delež, na nekaterih, ne samo ruralnih območjih pa konkurence med ponudniki praktično ni," opozarjajo na ZPS. Ob napovedi sprostitve cen goriv Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da bo treba sproščen trga ustrezno urediti, tako z vidika obveščenosti uporabnikov kot nadzora. ZPS predlaga, da bi morala vzpostaviti konkretne nadzorne mehanizme in ustrezen nadzor trga, "s katerim bi preverjali sporne prakse, še zlasti izkoriščanje lokalnega monopola na področjih, kjer ni konkurence, in preverjanja dogovarjanja o cenah goriv na področjih, kjer je konkurenca okrnjena. Zagotoviti bi morali tudi natančna pravila oblikovanja cen in njihovega oglaševanja. Vzpostaviti je treba vsedržavni portal, ki bi omogočal pregled in primerjavo cen pri vseh ponudnikih v Sloveniji (internet, mobilna aplikacija, klicni center), skupaj z ustrezno postavljenim sistemom sporočanja cen. Ob avtocestah bi morali postaviti table z informacijami o cenah goriva na naslednjih dveh ali treh bencinskih servisih," predlagajo.

OMV Slovenija in Petrol pozdravila liberalizacijo cen naftnih derivatov

Vodilna prodajalca naftnih derivatov v Sloveniji liberalizacijo ocenjujeta kot pozitiven premik na trgu, ki bo koristil vsem deležnikom. V obeh družbah so za STA poudarili, da gre za normalizacijo razmer, s katero bodo potrošniki dobili večjo možnost izbire.

Sprostitev cen naftnih derivatov predstavlja normalizacijo in vzpostavitev konkurenčnih pogojev na trgu goriv, so ocenili v OMV Slovenija. Pri ostalih energentih, denimo električni energiji in zemeljskemu plinu, je država že pred leti podprla deregulacijo cen, z odprtjem trga pa so se po njihovi oceni vzpostavile normalne tržne razmere, zato podobno pričakujejo tudi pri naftnih derivatih.

"Obenem sprostitev Sloveniji kot tranzitni državi prinaša možnost agilnejšega odzivanja na cene goriva v sosednjih državah, kar je ključnega pomena tako za dobavitelje goriv in potrošnike kot tudi državo. Sedaj je omogočena možnost diverzifikacije cen goriv po vsej državi in prilagoditev ponudbe goriv vključno z gorivi višje kakovosti, ki bodo lahko na voljo na večjem številu bencinskih servisov," so dodali. Ob tem pa so pojasnili, da v skladu s korporativno politiko in pravili varstva konkurence ne morejo komentirati podrobnosti cenovne politike podjetja.

Podobno so navedli tudi v Petrolu, kjer so zapisali, da imajo izdelano metodologijo oblikovanja cen naftnih derivatov, ki je ob upoštevanju pravil varstva konkurence ni dovoljeno razkrivati. Odločitev vlade, ki ni podaljšala uredbe o določanju cen 94-oktanskega bencina in dizelskega goriva zunaj avtocest in hitrih cest, po njihovem mnenju predstavlja prehod v prosto oblikovanje cen, kot velja tudi v vseh ostalih konkurenčnih trgih držav EU in večini v regiji.

"Družba Petrol je pripravljena na popolno prosto oblikovanje cen naftnih derivatov, saj ima dovolj izkušenj z ostalih trgov, kjer prodaja že prej ni bila državno regulirana (Hrvaška, BiH, Srbija) pa tudi nekaterih veleprodajnih trgov v EU - Avstrija, Madžarska, Italija, Češka,"so navedli.

Spomnili so, da se cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja že nekaj časa oblikujejo prosto glede na cene naftnih derivatov na svetovnih borzah in razmerju med dolarjem in evrom, upoštevaje vse državne davčne obremenitve in takse, ponudniki pa neodvisno določijo način spreminjanja cen. V štiriletnem obdobju prostega oblikovanja cen na avtocestah pa se se je pokazalo, da ni prišlo do nikakršnih večjih odstopanj oziroma anomalij pri teh cenah.

Za potrošnike prosto oblikovanje cen pogonskih goriv po mnenju Petrola pomeni možnost proste izbire naftnega trgovca, saj je konkurenca na slovenskem trgu zadovoljiva z več prodajalci goriv. Nakupna odločitev in odločitev za postanek na določenem bencinskem servisu bo tako popolnoma v rokah kupcev in njihovih preferenc ter cenovne elastičnosti. Odločali bodo predvsem kakovost izdelkov in storitev ter raznovrstnost ponudbe, so dodali.