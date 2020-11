Prevozniki v Nemčiji preplačali cestnino za tovorna vozila

Podjetja, ki so plačevala nemško cestnino, imajo možnost, da od nemške zvezne vlade zahtevajo povračilo preveč zaračunane cestnine, so ta teden opozorili pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). Zahtevki za povračilo se lahko nanašajo na tisti del cestnine, ki je temeljil na stroških prometne policije, so pojasnili.

Nemško združenje prevoznikov BGL je izračunalo, da so podjetja verjetno v povprečju plačevala okoli štiri odstotke preveč cestnine, čeprav natančen znesek še ugotavljajo. Zaradi strogih zastaralnih rokov podjetja ne morejo uveljavljati zahtevkov, ki so nastali v letih pred 2017. Kot so opozorili, je namreč zastaralni rok tri leta, zato priporočajo hitro ukrepanje.