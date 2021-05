Prevoznikom na voljo 35 milijonov evrov za premostitev likvidnostnih težav

Ker je epidemija covida-19 močno okrnila poslovanje prevoznikov, jim bo zdaj za premostitev likvidnostnih težav na voljo 35 milijonov evrov posojil. Pogodbo o financiranju in izvajanju ukrepa sta že podpisala minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in predsednik uprave SID banke Sibil Svilan, ki je prepričan, da bodo s skladom pomagali vsaj tistim podjetjem, ki so bila v epidemiji resnično prizadeta. Prevozniki si sicer želijo tudi nepovratna sredstva.

"Zadovoljen sem, da smo z uvedbo tega pomembnega finančnega instrumenta izpolnili obljubo slovenskim prevoznikom, ki jim v teh časih zagotovo ni lahko. Prevozniki v cestnem prometu so v času epidemije na eni strani utrpeli nepopravljivo škodo, na drugi strani pa so v tem obdobju zagotavljali nemoteno oskrbo podjetij in gospodarstva,"je ob podpisu pogodbe v Ljubljani poudaril infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Kot je dejal, so se o ukrepu usklajevali skoraj leto dni, tudi z ministrstvom za finance. Po njegovih pojasnilih so s SID banko oblikovali sklad, v okviru katerega je podjetjem, ki se ukvarjajo z mestnim, primestnim, medkrajevnim, kopenskim, potniškim in tovornim prevozom, na voljo 35 milijonov evrov financiranja stroškov poslovanja."Prevoznikom želim, da sredstva kar najučinkoviteje porabijo," je poudaril.

icon-expand Jernej Vrtovec: Prevoznikom želim, da sredstva kar najbolj učinkovito porabijo. FOTO: Twitter

Predsednik uprave SID banke Sibil Svilanje prepričan, da bodo s skladom pomagali vsaj tistim podjetjem, ki so bila dejansko prizadeta. Se pa, kot je dodal, zavedajo, da z njimi sektorju ne bo mogoče zagotoviti vsega, kar potrebuje tudi v luči predvidenega zelenega prehoda. To bo po Svilanovih besedah treba financirati z drugimi produkti in skladi, pri čemer je izpostavil podnebni sklad. "Avtoprevozniki so pomemben sektor slovenskega gospodarstva in ta sektor je bil v krizi zelo prizadet," je izpostavil še predsednik uprave SID banke, ki je sektorju zagotovila že približno 55 milijonov evrov. "Vendar to ni bilo dovolj, iniciativa, ki je prišla s strani avtoprevoznikov, obrtne in gospodarske zbornice ter ministrstva za infrastrukturo, je bila zagotovo prava," je ocenil.

icon-expand Prevozniki si želijo tudi nepovratna sredstva. FOTO: Aljoša Kravanja

V SID banki po Svilanovih besedah računajo, da bodo lahko že s petkom, če bodo vsa postopkovna dela opravljena, začeli z možnimi prijavami in pridobivanji teh sredstev ter jih v najkrajšem času podjetjem, ki ta sredstva potrebujejo, tudi zagotovili. Oblikovanje sklada sta pozdravila tudi predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Peter Pišek in predsednik sekcije za prevoz blaga v cestnem prometu pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Milan Slokar."Želimo, da bi sredstva dobili tisti prevozniki, ki bi s tem okrepili dejavnost ter prešli to krizo in naprej normalno delovali," je podpis pogodbe pospremil Slokar. Pišek pa je poudaril, da gre pri 35 milijonih evrov za "ugodne in prijazne" kredite, niso pa to nepovratna sredstva. Po njegovih besedah si v drugem delu, ki naj bi se po njegovih besedah odvil v naslednjih dveh ali treh mesecih, za sektor obetajo 10 milijonov evrov nepovratnih sredstev.