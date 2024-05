Pri Peklu prerezali trak nadgrajene proge do avstrijske meje

Pri novozgrajenem predoru Pekel so uradno predali namenu posodobljeno železniško progo med Mariborom in Šentiljem. Projekt, ki je poleg nadgradnje 18 kilometrov obstoječega tira in izgradnje slabih štirih kilometrov nove proge vključeval še vrsto drugih posegov, je po vložku največji slovenski kohezijski projekt v pretekli perspektivi EU. Del proge, ki po nadgradnji ni več v uporabi za vlake, bo namenjen za kolesarsko stezo. Tečejo pa že tudi aktivnosti za pohitritev železniške povezave med Mariborom in Ljubljano.

OGLAS

"Posodobitev te proge je odličen primer spodbujanja potnikov, da za svoje poti izbirajo vlak. Postaje so obnovljene in nadgrajene, na voljo so parkirišča, vožnja po novih tirih je udobnejša in hitrejša," je v nagovoru na prireditvi ob prerezu traku povedala vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše.

Posodobljeno železniško progo med Mariborom in Šentiljem so predali namenu. FOTO: Vlada RS icon-expand

Premier Robert Golob je dejal, da je železnica od nekdaj simbol napredka in da vlada namenja vlaganjem v železniško infrastrukturo posebno pozornost. "Sredstva, ki bodo potrebna za to, so milijardna. Govorimo o vlaganjih, za katera bo morala prispevati celotna generacija. A to je edina pot naprej, če želimo izkoristiti naš geografski položaj. Logistika je eno od gospodarskih področij, kjer ima Slovenija največje naravne prednosti," je dejal. Spomnil je, da so nadgradnjo železniške proge Maribor-Šentilj projektirali slovenski strokovnjaki, gradbena dela pa izvedla slovenska podjetja. "To je dokaz ne samo, da znamo, ampak da tudi zmoremo," je zatrdil.

Svečana otvoritev posodobljene železniške proge med Mariborom in Šentiljem. FOTO: Vlada RS icon-expand

Po besedah ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek se je z nadgradnjo proge bistveno povečala varnost, omogočila večja hitrost vlakov ter zmanjšal hrup. "Dobivamo železnico, kot mora biti - takšno, kot jo narekujejo zahteve t.i. zelenega prehoda, s katerim želimo čim več tovora spraviti s cest na tire in čim več ljudi privabiti k uporabi javnega potniškega prometa," je menila. Poldrugi kilometer predora, 896 metrov novega železniškega viadukta Nadgradnja železniške proge od Maribora do avstrijske meje je potekala od avgusta 2018 do konca marca letos in je med drugim obsegala nadgradnjo 18 kilometrov obstoječega tira ter gradnjo 3,7 kilometra nove proge, ki je vključevala izgradnjo novega 1530 metrov dolgega predora in novega 896 metrov dolgega železniškega viadukta. Oba sta pripravljena za bodočo dvotirnost, v uporabi pa sta že od avgusta lani. V okviru projekta je bila izvedena tudi nadgradnja železniških postaj Maribor Tezno, Maribor, Pesnica in Šentilj, nadgradnja postajališča Cirknica in ukinitev postajališča Košaki in rekonstrukcija predora Šentilj. Ukinili so sedem nivojskih prehodov z ureditvijo navezav na obstoječo infrastrukturo ter zavarovali tri nivojske prehode z avtomatsko napravo za zavarovanje. Prav tako so med drugim zgradili dva nova nadvoza in nadhod za pešce, rekonstruirali most in tri podhode, zgradili 9,5 kilometra novih cest, postavili 12,8 kilometra protihrupnih ograj, nadgradili signalnovarnostne naprave in vozno mrežo na obstoječi progi ter izvedli pasivno zaščito na 75 zgradbah. Celoten projekt, vreden 314 milijonov evrov, je bil podprt z evropskimi sredstvi v višini skoraj 129 milijonov evrov. Prav tako je sofinanciran iz Sklada za podnebne spremembe v višini 13 milijonov evrov.

Celoten projekt posodobitve proge je bil vreden 314 milijonov evrov. FOTO: Ministrstvo za infrastrukturo icon-expand