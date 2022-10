Pričakovan nov rekordni dvig temeljne obrestne mere

Finančni trgi so v pričakovanju odločitve Evropske centralne banke, ki naj bi danes znova zvišala temeljno obrestno mero, in to kar za 0,75 odstotka. Gre za ukrep zoper trdovratno inflacijo. Po zadnjih dveh dvigih, julijskem za 0,5 odstotka in septembrskem za 0,75 odstotka, je trenutna temeljna obrestna mera 1,25 odstotka.

Trgovalni dan na evropskih borzah se je začel neenotno. V območju evra najpomembnejši indeksi pred odločitvijo Evropske centralne banke (ECB) o morebitnem zvišanju obrestnih mer padajo, v Londonu pa se indeks FTSE 100 zvišuje. Evro in funt sta zadržala rast, ustvarjeno v sredo. Svet ECB bo danes po pričakovanjih analitikov tretjič zapored zvišal glavne obrestne mere za evrsko območje. Po julijskem dvigu za 0,5 odstotne točke in septembrskem zvišanju za 0,75 odstotne točke naj bi tokrat sledil ponovni dvig za 0,75 odstotne točke. Indeks najpomembnejših podjetij v območju evra Eurostoxx 50 se je do okoli 9.40 po srednjeevropskem času znižal za 0,45 odstotka. icon-expand Pričakovan je 0,75-odstotni dvig temeljne obrestne mere. FOTO: Adobe Stock V Frankfurtu je indeks DAX izgubil 0,39 odstotka, v Parizu pa je indeks CAC 40 0,56 odstotka pod gladino. Zunaj območja evra se je medtem zvišal indeks borze v Londonu FTSE 100, in sicer za 0,27 odstotka. Tečaj evra se zjutraj ni pomembneje premikal, potem ko je v sredo skupna evropska valuta prvič od sredine septembra znova presegla vrednost dolarja. Zjutraj je bilo treba za en dolar na frankfurtski borzi odšteti 1,0065 dolarja, kar je 0,17 odstotka manj kot v sredo. ECB je referenčni tečaj evra v sredo postavila pri 1,0023 dolarja. Tudi funt se je v primerjavi z ameriškim zelencem okrepil, potem ko je nekdanji finančni minister Rishi Sunak zasedel premierski stolček. To zbuja upanje na stabilnost po mesecih negotovosti na Otoku. En funt je trenutno pri 1,1603 dolarja. Na azijskih borzah je bilo trgovanje danes neenotno. Tokijski indeks Nikkei 225 je izgubil 0,32 odstotka, šanghajski SSE Composite pa zaključuje 0,55 odstotka pod gladino. Hongkonški Hang Seng na drugi strani pridobiva 0,93 odstotka, seulski Kospi pa 1,74 odstotka. V Sydneyju se je All Ordinaries zvišal za 0,53 odstotka, singapurski STI pa je pridobil 0,50 odstotka.