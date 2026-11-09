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Gospodarstvo

Pričakuje se pocenitev: bencin in dizel najcenejša v več kot pol leta

Ljubljana, 09. 11. 2026 08.52 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
D.L.
Bencin

Po izračunih se obeta občutna pocenitev pogonskih goriv. Liter bencina naj bi se pocenil za približno 12 centov, dizla pa za deset centov, kar pomeni najnižje cene po letošnjem marcu.

Bencinska črpalka
Bencinska črpalka
FOTO: Bobo

Znane bodo nove cene goriv in po dolgem času se obeta občutna pocenitev. Po izračunih kolegov s Financ se bo liter bencina pocenil za približno 12, liter dizla pa za deset centov. Nova cena prvega naj bi bila postavljena pri okoli 1,506 evra za liter, drugi pa naj bi stal približno 1,47 evra na liter. Ocene ne vključujejo morebitnega reza trošarin.

Tako bencin kot dizelsko gorivo bosta najcenejša po letošnjem marcu.

Ocene za gibanje cen goriv v Sloveniji predpostavljajo nespremenjene trošarine in druge dajatve. A tokrat bo za njihovo oblikovanje pomembna morebitna odločitev vlade. Države EU so namreč podprle slovensko prošnjo za začasno znižanje trošarin na bencin in dizel pod evropski minimum, o čemer bo Svet EU uradno odločil danes. Po pričakovani potrditvi bo Slovenija lahko dodatno znižala trošarine, o čemer pa mora odločiti vlada.

Spomnimo. Na naftnem trgu se je v minulem tednu zgodil občuten preobrat. Nafta brent se je spustila pod 100 dolarjev za 159-litrski sod. V ospredju so bila pričakovanja napredka pri pogovorih med ZDA in Iranom ter morebitnega umirjanja vojne na Bližnjem vzhodu. Po vmesnih volitvah v ZDA se je okrepilo tudi pričakovanje, da bo ameriška administracija intenzivneje iskala pot do dogovora. Pomemben del teh pričakovanj je povezan s ponovnim odprtjem Hormuške ožine, ki bi olajšalo dobavo energentov.

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bencin dizel cene gorivo

Finančni ministri EU o slovenski prošnji za znižanje trošarin

24ur.com Pogonska goriva naslednjih 14 dni nekoliko cenejša
24ur.com V torek naj bi se dizel in bencin opazno pocenila
24ur.com V torek predvidoma nova podražitev goriv
24ur.com Cena litra bencina od torka nižja za 3,3 centa, dizla za 7,2 centa
24ur.com Goriva v torek po napovedih cenejša
24ur.com Liter bencina s torkom dražji, liter dizla cenejši
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KOMENTARJI14

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kita 1111
09. 11. 2026 10.58
Vlada dela dobro za ljudi
Odgovori
0 0
Bbcc12
09. 11. 2026 11.02
Ja Amereški volilci dajo moč demokratom. Trump brez moči in svet gre v normalo. Naša vlada pa da večje marže Južni. Mi pa to plačujemo z dražjo nafto.
Odgovori
0 0
bor99
09. 11. 2026 10.55
dej popravte članek no, nesposobneži
Odgovori
+1
1 0
Samo.Jst
09. 11. 2026 10.53
Kakšna farsa je to... in vsem se zdi kar ok. Torej, vojna v Iranu je še vedno, ožina je baje zaprta, uničena infrastruktura je še vedno uničena, rafinerije še niso popravili... in Trump je še vedno predsednik (brez podpore senata sicer, ampak vseeno je še vedno v beli hiši). Novih sporazumov ni. Na trgu ni več surovine, kot jo je blo pred tednom dni in cena je padla skoraj za četrtino! A se ni za malo povprašati po zdravju?
Odgovori
0 0
Uporabnik1935308
09. 11. 2026 10.50
Od kdaj pa je bil bencin dražji od nafte, me boste zopet brisali, ker vam popravljam članke. Še kopirati ne znate.
Odgovori
+2
2 0
lakala28
09. 11. 2026 10.44
Še vedno najdražje v zgodovini, glede na ceno surove nafte. Torej so naftni trgovci najbolj harali doslej. Naši so bili po izračunih top v EU, pa še marže jim je bolnik dodatno dvignil. Grem stavit, da ni šlo vse za poplačil jumbo plakatov in se je nekaj nateklo tudi na Kajmanske otoke. Hvala vsem, ki ste to volili.
Odgovori
+4
4 0
HitriKrtek
09. 11. 2026 10.34
To bi lahko imeli že 5 mescev prej, če ne bi podpirali Izrael-a, bi nam EU odobrila že zdavnaj olajšave!
Odgovori
+4
5 1
Bbcc12
09. 11. 2026 10.35
Trumpek je zgubil moč in to je to.
Odgovori
+1
3 2
potepuhko
09. 11. 2026 10.22
seveda bliža se novo leto in je potrebno zmanjšat inflacijo. po novem letu pa cena kar je šla letos dol,nazaj in še podražitev tako da diesel 2,5 +
Odgovori
+0
2 2
Bbcc12
09. 11. 2026 10.33
Trump nima več moči. In to je to.
Odgovori
+0
2 2
Primula1
09. 11. 2026 10.18
DOnald, nafta je prepoceni, prijatelji ne bodo več nagravžno služili. Vrzi kakšno raketo na Iran, da mal ceno popravmo...
Odgovori
+1
2 1
Krasni novi svet
09. 11. 2026 10.18
Še ene 5 takih pocenitev, da se bo splačalo prebrati cel članek.
Odgovori
+6
6 0
Zvedavi_norec
09. 11. 2026 10.15
A sploh kaj preberete, kaj objavljate, preden objavite?
Odgovori
+5
5 0
Zvedavi_norec
09. 11. 2026 10.14
?!?
Odgovori
+1
1 0
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