Pričakuje se pocenitev: bencin in dizel najcenejša v več kot pol leta

Znane bodo nove cene goriv in po dolgem času se obeta občutna pocenitev. Po izračunih kolegov s Financ se bo liter bencina pocenil za približno 12, liter dizla pa za deset centov. Nova cena prvega naj bi bila postavljena pri okoli 1,506 evra za liter, drugi pa naj bi stal približno 1,47 evra na liter. Ocene ne vključujejo morebitnega reza trošarin.

Tako bencin kot dizelsko gorivo bosta najcenejša po letošnjem marcu.

Ocene za gibanje cen goriv v Sloveniji predpostavljajo nespremenjene trošarine in druge dajatve. A tokrat bo za njihovo oblikovanje pomembna morebitna odločitev vlade. Države EU so namreč podprle slovensko prošnjo za začasno znižanje trošarin na bencin in dizel pod evropski minimum, o čemer bo Svet EU uradno odločil danes. Po pričakovani potrditvi bo Slovenija lahko dodatno znižala trošarine, o čemer pa mora odločiti vlada.

Spomnimo. Na naftnem trgu se je v minulem tednu zgodil občuten preobrat. Nafta brent se je spustila pod 100 dolarjev za 159-litrski sod. V ospredju so bila pričakovanja napredka pri pogovorih med ZDA in Iranom ter morebitnega umirjanja vojne na Bližnjem vzhodu. Po vmesnih volitvah v ZDA se je okrepilo tudi pričakovanje, da bo ameriška administracija intenzivneje iskala pot do dogovora. Pomemben del teh pričakovanj je povezan s ponovnim odprtjem Hormuške ožine, ki bi olajšalo dobavo energentov.