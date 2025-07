Pričenja se gradnja najzahtevnejšega odseka hitre ceste proti Koroški

Rok za dokončanje del na odseku Velunja je do jeseni 2029.

Pogodbena vrednost del je 397,7 milijona brez davka oziroma 485,2 milijona evrov z DDV. Rok za končanje del je 52 mesecev, to je do jeseni 2029.

Dars je maja za gradnjo hitre ceste na odseku tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem, ki se bo na jugu začel pri priključku Gaberke in na severu končal pri Vodrižu, izbral konzorcij, v katerem so poleg Kolektorja CPG kot vodilnega partnerja še Kolektor Koling, Pomgrad, Gorenjska gradbena družba, Euro-Asfalt in CGP Novo mesto.

Sklop E (Velunja) v skupni dolžini 7,25 kilometra velja za najzahtevnejši del severnega dela tretje razvojne osi. Med drugim obsega deset viaduktov, dva dvocevna predora ter 43 podpornih in opornih konstrukcij.

Premier Robert Golob se bo nato skupaj z ministroma za naravne vire in prostor Jožetom Novakom ter za okolje, podnebje in energijo Bojanom Kumrom sestal z vodstvom Premogovnika Velenje. V ospredju pogovorov bo zagotavljanje varnosti pri delu, govorili pa bodo tudi o srednjeročni in dolgoročni viziji zapiranja premogovnika.

V pripravi je namreč predlog Zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, ki predvideva popolno in trajno opustitev rudarskih del ter likvidacijo družbe Premogovnik Velenje. Postopek zapiranja naj bi potekal postopno v obdobju med letoma 2026 in 2045, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.